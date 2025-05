“Góc bình dân” trong dinh thự bạc tỷ của Tăng Thanh Hà

Dù rút lui khỏi làng giải trí nhiều năm, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được sức hút đặc biệt bởi nhan sắc thanh lịch , đời tư kín tiếng và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Louis Nguyễn. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội, Hà Tăng khiến công chúng ngưỡng mộ bởi biệt thự sang trọng, đẳng cấp nhưng phong cách sống của gia đình rất đơn giản, không "màu mè". Ảnh: FB Tang Thanh Ha Đáng chú ý, không gian được "ngọc nữ màn ành" thường xuyên chia sẻ là khu vườn nhỏ trong biệt thự – nơi được người đẹp trân quý như “góc bình dân” thân thuộc giữa không gian sống bạc tỷ. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Vườn rau được Hà Tăng bày trí gọn gàng, đẹp mắt ngay cạnh lối đi. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Không chỉ giúp không gian thêm xanh, vườn rau còn cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình nữ diễn viên. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Rau ngót, xà lách, rau cải...đều tốt um, xanh non mơn mởn. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Ớt chỉ thiên cho nhiều trái. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Trong sân vườn biệt thự của Tăng Thanh Hà còn có cây xoài to, sai trĩu quả. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Không phải giống xoài ngoại quý hiếm hay cây cảnh đắt tiền, gốc xoài trĩu quả trong vườn mang dáng vẻ dân dã, gần gũi – một phần gợi nhớ ký ức tuổi thơ miền Nam. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Nữ diễn viên khoe thu hoạch xoài trong vườn nhà. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Những trái xoài to, căng mọng. Ảnh: FB Tang Thanh Ha

Dù rút lui khỏi làng giải trí nhiều năm, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được sức hút đặc biệt bởi nhan sắc thanh lịch , đời tư kín tiếng và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Louis Nguyễn. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội, Hà Tăng khiến công chúng ngưỡng mộ bởi biệt thự sang trọng, đẳng cấp nhưng phong cách sống của gia đình rất đơn giản, không "màu mè". Ảnh: FB Tang Thanh Ha Đáng chú ý, không gian được "ngọc nữ màn ành" thường xuyên chia sẻ là khu vườn nhỏ trong biệt thự – nơi được người đẹp trân quý như “góc bình dân” thân thuộc giữa không gian sống bạc tỷ. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Vườn rau được Hà Tăng bày trí gọn gàng, đẹp mắt ngay cạnh lối đi. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Không chỉ giúp không gian thêm xanh, vườn rau còn cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình nữ diễn viên. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Rau ngót, xà lách, rau cải...đều tốt um, xanh non mơn mởn. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Ớt chỉ thiên cho nhiều trái. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Trong sân vườn biệt thự của Tăng Thanh Hà còn có cây xoài to, sai trĩu quả. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Không phải giống xoài ngoại quý hiếm hay cây cảnh đắt tiền, gốc xoài trĩu quả trong vườn mang dáng vẻ dân dã, gần gũi – một phần gợi nhớ ký ức tuổi thơ miền Nam. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Nữ diễn viên khoe thu hoạch xoài trong vườn nhà. Ảnh: FB Tang Thanh Ha Những trái xoài to, căng mọng. Ảnh: FB Tang Thanh Ha