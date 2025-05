Thiết kế tinh xảo của 10 tòa nhà đắt đỏ nhất hành tinh

Tòa nhà chọc trời Hudson Yards (25 tỷ USD vào năm 2020) nằm ở khu phố ở phía Tây của Midtown Manhattan (New York, Mỹ) là một tòa nhà đôi mang cấu trúc nghiêng độc đáo. Ảnh: Getty Images Hai tòa nhà Hudson Yards có chiều cao và cách thiết kế hoàn toàn khác nhau. Mỗi tòa tháp mang một diện mạo riêng. Ảnh: Reuters Theo Sotheby's, chính phủ Ả Rập Xê Út đã xây dựng khu phức hợp Abraj Al Bait để phục vụ hàng triệu người Hồi giáo đến thăm Mecca mỗi năm. Thật khó để tính toán chi phí cho từng tòa nhà riêng lẻ, nhưng tổng chi phí cho 7 tòa nhà chọc trời này ước tính lên tới 15 tỷ USD. Ảnh: Maison Office Marina Bay Sands (5,5 tỷ USD vào năm 2010) nằm bên bờ vịnh Marina (Singapore) cao 55 tầng, gồm 3 tòa tháp riêng biệt đứng cạnh nhau, bao gồm viện bảo tàng, 270 cửa hàng và nhà hàng, trung tâm hội nghị, sân trượt băng, một khách sạn sang trọng và sòng bạc. Ảnh: Stay Now Trụ sở của Apple tại Cupertino (Mỹ) là công trình độc đáo với sức chứa 12.000 người, gồm 4 tầng và tổng diện tích 260.128 mét vuông. Năm 2013, Bloomberg Businessweek đưa tin chi phí xây dựng công trình đã tăng vọt từ 3 tỷ lên 5 tỷ USD. Ảnh: Getty Images Gồm 2 tòa tháp cao 50 tầng, Cosmopolitan (3,9 tỷ USD vào năm 2010) hướng đến hình ảnh tinh tế nhằm tạo sự khác biệt với các sòng bạc nhộn nhịp khác ở Las Vegas. Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất là quầy bar Chandelier được bao phủ bởi 2 triệu viên pha lê. Ảnh: Reuters Emirates Palace (3 tỷ USD vào năm 2005) được xây dựng để phục vụ du khách thay vì làm nơi ở của hoàng gia. Khách sạn có diện tích hơn 185.000 mét vuông nhưng chỉ có 394 phòng, bao gồm một số phòng suite. Ảnh: Asharq Al-Awsat Không chỉ tiêu tốn 4,3 tỷ USD để xây dựng một trong những công trình nặng nhất thế giới, dự án Cung điện Quốc hội (Romania) còn khiến khoảng 1/5 thành phố bị phá dỡ, 40.000 cư dân phải di dời. Ảnh: Bucharest Tickets One World Trade Center (3,8 tỷ USD vào năm 2014) là tòa nhà chọc trời cao nhất nước Mỹ. Một phần chi phí khổng lồ của tòa nhà là do đầu tư vào các biện pháp an ninh. Ảnh: Reuters Nằm trên dải Las Vegas ở Paradise (Nevada), khách sạn và sòng bạc sang trọng Wynn trị giá 2,7 tỷ USD. Tòa nhà cao 45 tầng, bao gồm hơn 2.700 phòng và 1.800 máy đánh bạc, một nhà hàng đạt sao Michelin. Ảnh: Reuters Tòa nhà The Venetian Macao (Trung Quốc) trị giá 2,4 tỷ USD vào năm 2007. Nơi đây tràn ngập máy đánh bạc và bàn poker, có một trong những sòng bạc lớn nhất thế giới và 3.000 phòng khách sạn. Ảnh: Reuters

