Cổ phiếu ngân hàng được đánh giá tích cực dài hạn: CTG, TCB, ACB...?

Trong báo cáo chiến lược cho tháng 9, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) kỳ vọng rằng việc tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng có thể giúp thành phố dần mở cửa trở lại và đẩy mạnh các hoạt động kinh tế trong quý 4/2021. Từ đó, việc nới lỏng các Chỉ thị giãn cách hiện hành sẽ khả thi hơn và tác động tích cực lên VN-Index.

Lĩnh vực đầu tư tiềm năng cho giai đoạn phục hồi hậu giãn cách là logistics, hàng tiêu dùng, công nghệ...

Nếu việc tiêm chủng vắc xin diễn ra sát với kế hoạch, VDSC tin rằng những tác động xấu nhất đối với doanh nghiệp sẽ được phản ánh vào quý 3 trước khi bật lên trong quý cuối cùng của năm khi các hoạt động sản xuất và tiêu dùng hồi phục.

Trong giai đoạn hậu giãn cách, các ngành được VDSC ưu tiên bao gồm logistics (với đại diện là GMD, HAH), hàng tiêu dùng (MSN, QNS), công nghệ (FPT) và bất động sản (KDH) bởi nhiều những nhóm này được kỳ vọng kinh doanh khả quan trong mùa cao điểm vào quý 4/2021.

Ngoài ra, chất xúc tác từ việc nới lỏng các biện pháp hạn chế sẽ tích cực thúc đẩy tâm lý của nhà đầu tư vào các ngành như thép (HPG) và bán lẻ (MWG) trước khi lợi nhuận các nhóm này bắt đầu tăng vào cuối năm.

Dự phóng của VDSC về các nhóm cổ phiếu đang theo dõi.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã điều chỉnh khoảng 20% - 30% so với đỉnh cũ, do đó có thể thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư trung và dài hạn. Do vậy, VDSC vẫn đánh giá tích cực về triển vọng của một số ngân hàng như CTG, TCB, ACB, MBB trong năm 2022.

Việc điều chỉnh room tín dụng sắp tới có thể được công bố vào cuối tháng 9 sẽ là yếu tố hỗ trợ. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến có thể tác động tiêu cực nếu các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt như hiện tại không được dỡ bỏ và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh các quý sắp tới.

VDSC giữ quan điểm trung lập đối với nhóm cổ phiếu bất động sản và dầu khí. Đối với bất động sản, hoạt động bán hàng và bàn giao sẽ gặp khó khăn trong thời gian này. Còn với cổ phiếu dầu khí, khả năng giá dầu tăng đột biến trong nửa cuối năm 2021 là tương đối thấp.

Nhìn chung, VDSC cho rằng cổ phiếu ngân hàng là nhóm có khả năng biến động mạnh trong tháng 9 và tác động trực tiếp VN-Index. Các chuyên gia phân tích kỳ vọng VN-Index sẽ dao động trong khoảng 1.250 - 1.380 điểm trong bức tranh ngắn hạn.

Khối ngoại quay trở lại bán ròng trong tháng 8 với giá trị bán ròng đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (tương đương 338 triệu USD) thông qua giao dịch khớp lệnh trên HoSE sau khi tạm ngưng trong tháng 7.

Theo quan điểm của VDSC, việc rút ròng mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến mối lo ngại về khả năng kiểm soát COVID-19 của Việt Nam khi số ca bệnh mỗi ngày chưa có dấu hiệu tạo đỉnh và tỷ lệ tử vong là tương đối cao so với các nước trong khu vực (4,2% tại TP HCM, cao hơn Indonesia là 3,8%, Thái Lan ở 1% - theo Nikkei Asia) và gần với ngưỡng giới hạn biên trên của thế giới (4,4%).