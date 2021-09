Hàng quán chưa mở cửa, 14.200 shipper Hà Nội hoạt động thế nào?

Từ hôm nay (7/9), lực lượng shipper đã bắt đầu hoạt động trở lại trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cho đến thời điểm hiện tại, Sở Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội đã cấp phép cho 14.200 shipper hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, còn hơn 600 xe đang chờ duyệt.

Được hoạt động trở lại nhưng shipper sẽ khó hoạt động.

Theo đó, chỉ có nhân viên giao hàng của các siêu thị, sàn thương mại điện tử và công ty bưu chính chuyển phát bưu phẩm được cơ quan quản lý đăng ký, có mã QR Code thì mới được phép hoạt động. Shipper là đối tác của các ứng dụng như Grab, Be, Gojek, My Go và Fast Go vẫn chưa được hoạt động

Các dịch vụ giao nhận hàng hóa (GrabExpress), đi siêu thị, đi chợ hộ (GrabMart) vẫn tiếp tục duy trì nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dùng, giảm tập trung đông người.

Để hoạt động shipper từ ngày 7/9, những người hành nghề này phải có tin nhắn xác nhận đồng ý cấp phép của Sở. Shipper có trách nhiệm chụp ảnh màn hình tin nhắn lại và cung cấp cho lực lượng chức năng mỗi khi được yêu cầu. Ngoài ra, đây phải là lực lượng shipper thuộc các cơ quan bưu chính, siêu thị, sàn thương mại điện tử.

“Việc đảm bảo mặt hàng thiết yếu do các đơn vị quản lý shipper chịu trách nhiệm. Shipper cũng chỉ được phép vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm do cơ quan, đơn vị đó quản lý”, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết.

Bên cạnh đó, theo quyết định phân vùng mới nhất của UBND TP Hà Nội, các quận nội thành được xác định là “vùng đỏ” nên hàng quán chưa được phép hoạt động. Chỉ có một số quán ăn (không uống) của “vùng da cam” và “vùng xanh” được bán mang về. Tuy nhiên, người của các vùng không được di chuyển qua lại nếu không có lý do chính đáng. Quyết định này sẽ khiến lực lượng shipper “hùng hậu” vừa được cấp phép khó lòng hoạt động.