Cổ phiếu Hoà Phát tăng vọt, thiếu gia Trần Vũ Minh thu về bao nhiêu?

Ngày 8/12, mã chứng khoán của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) ghi nhận giá trị giao dịch gần 1.500 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Con số này tăng hơn 100 tỷ đồng so với ngày 7/12, giúp HPG có hai phiên liên tiếp giao dịch hơn nghìn tỷ đồng. Thanh khoản cổ phiếu này hiện cao nhất 3 tháng qua. Nếu xét về khối lượng giao dịch, gần 52,8 triệu cổ phiếu được sang tay hôm nay là mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.



Về thị giá, HPG tăng mạnh chỉ sau gần một tiếng mở cửa, đạt hơn 27 triệu cổ phiếu - tương đương 44% tổng lượng khớp lệnh tạm tính của nhóm VN30, có lúc đạt 28.250 đồng một cổ phiếu, cao hơn 2,4% so với tham chiếu. Mã này duy trì vùng giá trên 28.000 đồng gần suốt buổi sáng trước khi hạ nhiệt ở phiên chiều. Sau cơn rung lắc những phút cuối, HPG đóng cửa ở 27.700 đồng, nhích thêm 0,4% so với hôm 7/12. Con số này cũng vượt trội so với các mã trong Top 5 như NKG, DXG, HQC hay HSG (khớp lệnh từ 5,5 - 7,7 triệu đơn vị).

Cổ phiếu HPG tăng mạnh

Đáng chú ý, khối ngoại vẫn tiếp tục động thái bán ròng ở cổ phiếu đầu ngành thép với khối lượng tạm tính gần 1 triệu đơn vị. Rộng hơn, thống kê trong 3 tháng gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài đã bán hơn 52 triệu cổ phiếu HPG. Động thái xả hàng bắt đầu diễn ra sau khi mã chạm mốc 29.000 đồng/cp (đỉnh 19 tháng).

7 phiên gần nhất, khối ngoại bán ròng gần 4.300 tỷ đồng trên sàn HOSE trong đó HPG cùng với MWG và VHM là tâm điểm. Tuy nhiên, chuyên gia chứng khoán cho rằng động thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài giai đoạn này thực chất là các hoạt động cơ cấu danh mục của ETFs.

Mặt khác, giao dịch của khối ngoại hiện không còn chiếm tỷ trọng lớn đủ để tác động mạnh lên diễn biến thị trường chung, nhất là khi dòng tiền cá nhân đang khá khỏe.

Trước mắt, cổ phiếu Hòa Phát vẫn đang trong nhịp vận động tích cực ngắn/trung hạn (giá nằm trên các đường MA); vị thế của dòng tiền cá mập cũng đã gia tăng trong 2 tuần trở lại đây. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên vị thế nắm giữ; cân nhắc chốt lời 1 phần khi giá hướng lên ngưỡng kháng cự 29.x.

Tại báo cáo mới cập nhật chủ đề “Danh mục chọn lọc cổ phiếu theo KQKD Q3/2023”, Chứng khoán Mirae Asset đánh giá "Good" với các cổ phiếu DIG, BSR, VNM, CTD, HPG, LSS,… dựa trên điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý II/2023 lớn quý I.

Trước đó, vào đầu tháng 11, CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã công bố ông Trần Vũ Minh (SN 1996), con trai của Chủ tịch Trần Đình Long hoàn tất mua gần 42,9 triệu cổ phiếu HPG từ bố mẹ.

Cụ thể, ông Trần Vũ Minh mua 16,32 triệu cổ phiếu từ ông Trần Đình Long vào ngày 1/11 và mua 25,57 cổ phiếu từ bà Vũ Thị Hiền vào ngày 6/11. Hình thức giao dịch là giao dịch thỏa thuận.

Sau giao dịch, ông Trần Vũ Minh đang sở hữu hơn 133,63 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 2,3%. Xét theo mức giá 27.700 đồng/cp ghi nhận vào 15h00 ngày 8/12, tương ứng với số lượng cổ phiếu HPG mà ông Trần Vũ Minh đang nắm giữ có giá trị hơn 3.700 tỷ đồng, đứng thứ 51 trong danh sách 200 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán (cập nhật tới 17h28 ngày 8/12/2023).