Chứng khoán ngày 16/8: Vì sao HPG kém khả quan, DGC và BAF triển vọng?

HPG (Khuyến nghị Kém khả quan): Lợi nhuận dự kiến giảm trong năm 2023; định giá đã phản ánh sự phục hồi của năm 2024

Chứng khoán VietCap (VCSC) : Chúng tôi duy trì khuyến nghị Kém khả quan đối với CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) mặc dù đã tăng giá mục tiêu thêm 21% lên 23.500 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu HPG đã tăng 27% trong 3 tháng qua và 56% so với đầu năm khi lợi nhuận của công ty tăng trong nửa đầu năm 2023.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do 1) chúng tôi hiện áp dụng dự phóng EPS năm 2024 cao hơn thay vì EPS trung bình trong giai đoạn 2023-2024 trong định giá P/E của chúng tôi, 2) chúng tôi tăng P/E mục tiêu từ 8,0 lần lên 10,0 lần và 3) chúng tôi giảm giả định WACC từ 13,5% xuống 13,3%.

Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 16% xuống 7,9 nghìn tỷ đồng (-9% YoY) do giả định biên lợi nhuận thấp hơn do 1) sự phục hồi trong nửa đầu năm 2023 yếu hơn kỳ vọng của chúng tôi và 2) chúng tôi giảm giả định về giá bán thép của chúng tôi đối với các sản phẩm trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu phục hồi chậm.

Giá cổ phiếu HPG đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay do thị trường phản ứng tích cực với việc lợi nhuận của công ty tăng trong nửa đầu năm 2023 và kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nửa cuối năm 2023/năm 2024. Tuy nhiên, chúng tôi giữ quan điểm rằng mức định giá hiện tại của HPG ở mức cao với P/E năm 2023/24 lần lượt là 21,9x/11,7x, tương ứng với độ lệch chuẩn (SD) 1,5 so với P/E trung bình 10 năm của công ty là 8,3x.

Yếu tố hỗ trợ/(rủi ro) đối với dự báo của chúng tôi: 1) sản lượng bán cao hơn (thấp hơn) so với dự báo; 2) biên lợi nhuận gộp cao hơn (thấp hơn).

DGC (Khuyến nghị Khả quan): Lợi nhuận phục hồi chậm từ nửa cuối năm 2023

Chứng khoán SSI : DGC đạt 882 tỷ đồng lợi nhuận ròng (-54% svck) trong Q2/2023, vượt kế hoạch của công ty là 630 tỷ đồng. So với quý gần nhất, lợi nhuận ròng tăng 7% so với quý trước, chủ yếu nhờ sử dụng tỷ trọng đá phốt phát tự khai thác cao hơn, trong khi giá bán trung bình tiếp tục xu hướng giảm. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2023 sẽ tăng 11% so với nửa đầu năm 2023 khi giá phốt pho vàng và các sản phẩm liên quan phục hồi - cùng với sự phục hồi nhu cầu từ các nhà sản xuất phân bón và chất bán dẫn. Giá phân bón DAP đã tăng khoảng 12%-15% so với mức thấp nhất trong tháng 7 do giá nông sản tăng.

Trong khi đó, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu phốt pho vàng từ chất bán dẫn sẽ phục hồi vào cuối năm 2023, giúp DGC đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng hai con số cho năm 2024. Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 và 2024 lần lượt là 3,59 nghìn tỷ đồng (-41% svck, từ 3,8 nghìn tỷ đồng) và 4,34 nghìn tỷ đồng (+21% svck). Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho cổ phiếu DGC là 84.000 đồng/cổ phiếu – tương ứng với tiềm năng tăng giá là 14,4%. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DGC.

Quan điểm ngắn hạn: Lợi nhuận ròng giảm so với cùng kỳ có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DGC trong ngắn hạn. Giá cổ phiếu yếu sẽ tạo cơ hội để tích lũy cổ phiếu do cổ phiếu đã giảm giá đáng kể và lợi nhuận có thể đã tạo đáy trong nửa đầu năm 2023.

Quan điểm dài hạn: KQKD năm 2023-2024 của DGC chủ yếu ảnh hưởng từ biến động giá phốt pho vàng, trong khi triển vọng dài hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi tiến độ của nhà máy Chlo-Alkali tại Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

BAF (Khuyến nghị Khả quan): Triển vọng cuối năm tươi sáng hơn

Chứng khoán VNDirect : KQKD Q2/23: Tác động tiêu cực bởi chi phí lãi vay cao

BAF ghi nhận doanh thu thuần tăng 14,5% svck trong Q2/23 chủ yếu nhờ mảng kinh doanh nông sản tăng 24,1% svck trong khi doanh thu mảng 3F (trang trại – thức ăn chăn nuôi – thực phẩm) giảm 24,8% svck. Theo ban lãnh đạo, doanh thu 3F sụt giảm do 1) ba trang trại mới đưa vào hoạt động chậm hơn dự kiến và 2) BAF chủ động giữ lại một lượng lớn heo cai sữa cho các trang trại mới. Bên cạnh đó, biên LN gộp cải thiện 1,6 điểm % svck trong Q2/23 nhờ chi phí đầu vào thức ăn chăn nuôi giảm. Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng 46 lần lên 46 tỷ đồng trong Q2/23 do các khoản vay ngắn hạn tăng 55% svck nhằm đầu tư xây dựng các trang trại mới ở Bình Phước và Nghệ An. Do đó, LN ròng của BAF giảm 72,6% svck trong Q2/23.

Kỳ vọng LN ròng tăng trưởng đáng kể trong nửa cuối năm và 2024

Chúng tôi kỳ vọng BAF ghi nhận doanh thu cải thiện 16,1%/7,4% svck và biên LN gộp cải thiện 3,8 điểm %/0,5 điểm % svck trong nửa cuối 2023 và năm 2024. Tuy nhiên, việc đầu tư cho các dự án trang trại mới sẽ dẫn đến tổng nợ vay cao hơn (đạt 1.520 tỷ đồng, +59% svck trong 2023), chúng tôi kỳ vọng chi phí tài chính sẽ tăng 1,5 lần svck trong nửa cuối năm và đi ngang trong 2024. Do đó, chúng tôi dự phóng LN ròng của BAF có thể đạt 186 tỷ đồng (+13,5% svck)/232 tỷ đồng (+15,9% svck) trong nửa cuối 2023 và cả năm 2024.

Thay đổi dự phóng 2023-24

Chúng tôi hạ giảm dự phóng DT trong 2023-24 xuống 18,0%/17,2% so với báo cáo trước do giảm dự phóng sản lượng bán trong mảng kinh doanh nông sản và mảng 3F. Ngoài ra, chúng tôi tăng dự phóng chi phí lãi vay lên 84,5%/51% so với báo cáo trước do công ty sẽ tiếp tục duy trì vay nợ ở mức cao để đầu tư cho trang trại mới. Do đó, dự phóng lợi nhuận ròng giảm 34,4%/29,7% so với báo cáo trước đó.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 26.700đ/cp