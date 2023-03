Chị gái Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương muốn bán hết vốn HPG

Theo thông tin từ Tập đoàn Hoà Phát (HPG), bà Trần Thị Phương Liên - chị gái của Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương đăng ký bán ra gần 274.000 cổ phiếu HPG, tương đương 0,005% vốn. Đây là toàn bộ số cổ phần bà Liên nắm giữ tại Hòa Phát.

Mục đích giao dịch là để cơ cấu tài chính cá nhân. Dự kiến giao dịch được thực hiện từ 30/3-28/4 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tạm tính theo thị giá HPG, chị gái của Phó Chủ tịch có thể thu về gần 6 tỷ đồng nếu hoàn tất thương vụ trên.

Người nhà ông Dương muốn thoái vốn.

Về Hoà Phát, ông Trần Đình Long cho biết những biến động lớn về kinh tế, chính trị thế giới diễn ra trong năm 2022 đã ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hòa Phát.

Mặc dù dịch Covid 19 đã được đẩy lùi nhưng xung đột địa chính trị, lãi suất, lạm phát, tỷ giá đã tạo thành lốc xoáy cuốn bay thành quả tích lũy của nhiều nền kinh tế và Hòa Phát lần đầu tiên ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ sâu liên tiếp trong 2 quý cuối năm 2022.

HPG dự tính tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài, do vậy, năm 2023 kế hoạch doanh thu đạt 150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm trước. Trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 5% so với năm 2022, đạt 8.000 tỷ đồng.