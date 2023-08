Chứng khoán ngày 8/8: Nên làm gì với HPG, BSR và STB?

HPG (Khuyến nghị Trung lập): Lợi nhuận trở lại mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ từ nửa cuối năm 2023



Chứng khoán SSI : HPG đã công bố kết quả kinh doanh Q2/2023 với lợi nhuận ròng đạt 1,45 nghìn tỷ đồng, giảm 64% svck nhưng tăng 278% so với quý trước. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận ròng được cải thiện lên mức 5% trong Q2/2023 từ 1,5% trong Q1/2023, chủ yếu nhờ (1) công suất hoạt động cải thiện và (2) giá HRC cao hơn so với quý trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu và lợi nhuận ròng của HPG lần lượt đạt 56,7 nghìn tỷ đồng (-31% svck) và 1,83 nghìn tỷ đồng (-85% svck), lần lượt hoàn thành 38% và 23% kế hoạch năm 2023.

Sản lượng tiêu thụ phục hồi nhờ kênh xuất khẩu HRC, trong khi nhu cầu trong nước vẫn yếu ở cả HRC và thép xây dựng: Công suất hoạt động cải thiện lên mức 72% trong Q2/2023 từ mức đáy 65% trong Q1/2023 nhờ mảng HRC với sản lượng tiêu thụ 734 nghìn tấn (+52% so với quý trước và 11% svck) nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng. Mặt khác, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng trong quý đạt 784 nghìn tấn, giảm 25% svck và 10% so với quý trước do nhu cầu nội địa vẫn còn yếu.

Trong quý tới sản lượng sản xuất có thể sẽ cải thiện nhờ tất cả các lò cao đều đã đi vào hoạt động, trước khi điều chỉnh trong quý cuối năm do lò cao số 3 tại Khu liên hợp Hải Dương sẽ tạm dừng hoạt động để bảo trì. Công ty đã có trước đơn đặt hàng xuất khẩu HRC cho đến tháng 9, điều này sẽ giúp duy trì sản lượng tiêu thụ HRC ổn định trong Q3/2023 ở mức trung bình là 250 nghìn tấn/tháng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự cạnh tranh từ Trung Quốc và chênh lệch giá thép đang thu hẹp giữa thị trường Mỹ/Châu Âu và châu Á cần được theo dõi sát sao.

Giá thép xây dựng giảm đáng kể trong Q2/2023, trong khi giá HRC tăng nhờ có các đơn đặt hàng trước: Kể từ mức đỉnh so với đầu năm vào tháng 3, giá thép xây dựng trong nước đã giảm 12% xuống mức thấp nhất trong 2 năm là 14 triệu đồng/tấn (-4,5% so với đầu năm), do nhu cầu yếu và giá nguyên liệu đầu vào điều chỉnh. Mặt khác, giá HRC trung bình trong Q2/2023 đã cải thiện 7% so với quý trước nhờ giá hợp đồng ký trước (mặc dù giá bán trung bình vẫn giảm đáng kể 28% svck từ mức nền cao của năm trước).

Trong các quý tới, giá thép có thể cải thiện nhờ (1) việc cắt giảm sản lượng tại một số tỉnh của Trung Quốc trong nửa cuối năm và (2) các biện pháp của chính phủ Trung Quốc nhằm hỗ trợ nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng, sau khi nền kinh tế phục hồi yếu hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2023. Chúng tôi dự đoán giá thép Việt Nam sẽ vẫn dao động cùng pha với xu hướng của giá thép Trung Quốc trong các quý tới, nhưng trong biên độ hẹp khoảng 50-70 USD/tấn.

Ước tính lợi nhuận: Chúng tôi điều chỉnh giảm lợi nhuận ròng năm 2023 của HPG từ 9,3 nghìn tỷ đồng xuống 7,03 nghìn tỷ đồng (-17,1% svck), do giá thép điều chỉnh giảm hơn 2%. Trong năm 2024, chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ của công ty sẽ phục hồi 11% svck, tương ứng với công suất hoạt động trung bình là 82,4% so với mức 74,1% trong năm 2023, nhờ thị trường bất động sản đang phục hồi dần và đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ cải thiện lên mức 17% trong năm 2024 từ 12,3% trong năm 2023 nhờ giá than giảm. Theo đó, lợi nhuận ròng năm 2024 dự kiến sẽ tăng đáng kể 80% svck đạt 12,7 nghìn tỷ đồng, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh năm 2021.

Định giá và luận điểm đầu tư: HPG giao dịch ở mức P/E và EV/EBITDA 2024 lần lượt là 12,5x và 7,2x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP, nhưng nâng giá mục tiêu 1 năm lên 28.500 đồng/cổ phiếu (từ 19.800 đồng), do chúng tôi chuyển cơ sở định giá sang năm 2024 (từ năm 2023) và nâng hệ số P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là là 13x và 7,5x do lãi suất thị trường gần đây giảm đáng kể. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi đáng kể hơn vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Do giá hiện tại đã phản ánh một phần lợi nhuận phục hồi trong năm tới, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư dài hạn có thể chờ đợi những nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu.

STB (Khuyến nghị Khả quan): Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) : Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh trong Quý 3.2023 và cả năm 2023.

BVSC dự báo tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận Quý 3.2023 của STB đạt lần lượt là 7.692 tỷ đồng (+14,3% YoY) và 1.868 tỷ đồng (+54,2% YoY). Cho cả năm 2023, Chúng tôi ước tính STB ghi nhận 29.874 tỷ đồng doanh thu (+26,5% yoy) và 7.881 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+56,4% YoY).

Tín dụng tăng trưởng cao hơn toàn thị trường

Quý 2.2023, tăng trưởng tín dụng Sacombank đạt 2,7% QoQ, tương đương với 5% YTD, là mức tăng nhẹ so với mức tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế là 4,73%.

Kỳ vọng NIM tạo đáy và phục hồi trong nửa cuối năm

Kỳ vọng lãi suất huy động giảm nhanh sẽ hỗ trợ cho NIM của Sacombank có thể phục hồi trở lại trong nửa cuối năm 2023. BVSC ước tính NIM của Sacombank đạt mức 4,01% trong năm 2023, tăng 84 bps so với năm 2022.

Chất lượng tài sản suy giảm trong Quý 2.2023

Không ngoài xu hướng chung, chất lượng tài sản của Sacombank cũng có sự suy giảm trong quý này khi NPL tăng 60 bps so với quý liền kề lên mức 1,69%, nợ nhóm 2/cho vay khách hàng tăng 21 bps so với quý liền kề lên mức 1,16%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm 27% so với quý liền kề về mức 77%.

Quan điểm đầu tư

Sacombank đang ở trong những bước cuối cùng của giai đoạn tái cơ cấu với thời gian hoàn thành đề án tái cơ cấu dự kiến trong nửa đầu năm 2024. Trong những năm qua, Sacombank đã mạnh mẽ thực hiện thoái lãi dự thu cũng như trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC làm cho lợi nhuận ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận của Sacombank đã liên tục tăng trưởng trong vài năm gần đây và dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong 2023 và 2024. Với sự cải thiện này, hiệu quả hoạt động của STB có sự gia tăng mạnh mẽ, ROE của STB năm 2024 dự kiến đạt mức 23,4%, giúp cho Sacombank lọt vào nhóm những ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao nhất. Vì vậy, BVSC khuyến nghị Outperform đối với cổ phiếu STB với mức giá mục tiêu là 38.400 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 32,6% so với mức giá đóng cửa ngày 04/8/2023 là 28.950 đồng/cp).