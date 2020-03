Cổ phiếu bất động sản và xây dựng chao đảo vì Covid-19

Kể từ sau Tết Nguyên đán 2020, chỉ số VN-Index và toàn thị trường giảm điểm mạnh. Là nhóm cổ phiếu trụ cột của thị trường, nhóm cổ phiếu bất động sản xây dựng liên tục giảm điểm.



Kết phiên 26/3, VN-Index tăng 3,96 điểm (+0,57%) lên 694,21 điểm; HNX-Index giảm 2,28% xuống 97,81 điểm; UPCoM-Index giảm 1,07% xuống 49 điểm.

Nhóm VN30 ghi nhận 21 mã giảm giá, trong đó cổ phiếu ROS giảm sàn xuống giá thấp nhất lịch sử 3.990 đồng/cp; nhiều Bluechips cũng giảm sâu như MWG, HPG, STB, FPT, MBB khiến VN30-Index giảm gần 6 điểm. Các hợp đồng tương lai trên thị trường phái sinh cũng đều giảm sâu, thậm chí chênh lệch âm lên tới hơn 20 điểm.

Các nhóm ngân hàng, dầu khí, bất động sản, hàng không, bán lẻ đều chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, cổ phiếu họ Vingroup ngược dòng với VIC tăng kịch trần, VHM và VRE tăng lần lượt 3,2% và 5,8%.

Dù phiên 26/3, nhóm họ Vingroup tăng kịch trần nhưng xét trong hơn 2 tháng qua, kể từ ngày mở cửa phiên giao dịch đầu tiên sau Tết Nguyên đán (30/1), VRE giảm gần 39% từ hơn 32.000 đồng/cp về còn 20.000 đồng/cp; VHM giảm gần 32% về còn 61.000 đồng/cp; VIC giảm gần 29% còn 81.800 đồng/cp từ mức 114.900 đồng/cp.

Xét về mức độ giảm nhiều có thể kể đến ROS (một trong những mã cổ phiếu trong nhóm họ FLC) với mức giảm hơn 61% kể từ phiên mở cửa sau Tết 30/1, trong đó có đến 12 phiên cổ phiếu ROS kết phiên ở giá sàn.

Đà giảm sâu của cổ phiếu ROS bắt đầu từ cuối tháng 12/2019. Chỉ trong vòng gần 3 tháng, cổ phiếu này đã đánh mất gần 80% thị giá.

Cũng nguyên nhân do thị giá giảm sâu nên Công ty Chứng khoán HDB (HDBS) mới đây có thông báo thực hiện bán giải chấp cổ phiếu ROS của người nội bộ là ông Trịnh Văn Quyết vào ngày 24/3. Số lượng cổ phiếu bán ra là 3 triệu cổ phiếu.

Trước đó, HDBS cũng đã công bố thông tin về việc bán giải chấp 2 triệu cp ROS của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Khách sạn và Khu Nghỉ dưỡng FLC. Thời điểm bán giải chấp kể từ 5/2.

Tuy nhiên theo nguồn tin từ FLC, trong chiều 23/3, tiền đã được chuyển bổ sung vào tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết. Do vậy HDBS đã hủy thông báo bán giải chấp chứng khoán với cổ phiếu ROS. Vì vậy mà thông tin này đã được gỡ bỏ trên website của HDBS.

Cũng nằm trong top những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản có cổ phiếu lao dốc là FLC. Kết phiên 26/3, FLC dừng tại mức 3.060 đồng/cp, giảm gần 31% so với phiên 30/1.

Một ông lớn khác là HBC cũng trải qua đợt điều chỉnh giá mạnh khi thị giá lao dốc 40% trong thời gian sau Tết trở lại đây.

Trước tình hình này, Hòa Bình dự kiến lập một Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật, khuyến khích các thành viên của Tập đoàn đầu tư vào cổ phiếu HBC thông qua Quỹ nói trên để tăng niềm tin của cổ đông và các nhà đầu tư.

“Hiện nay giá cổ phiếu HBC chỉ ở mức tương đương 50% so với giá trị sổ sách. Sỡ dĩ có tình trạng này là do tác động tâm lý của khủng hoảng kinh tế toàn cầu; mặt khác, do nhiều cổ đông đã đầu tư vào cổ phiếu HBC bằng tiền vay với thế chấp bởi chính cổ phiếu HBC đã bị buộc phải bán ra để trả nợ khi giá xuống quá thấp”, Chủ tịch Lê Viết Hải nhấn mạnh.