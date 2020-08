Cổ đông ngoại dự kiến thoái bớt vốn tại Bất động sản An Gia

Creed Investments VN-1 Ltd – tổ chức có liên quan đến ông Masakazu Yamaguchi - Thành viên HĐQT Bất động sản An Gia (AGG) đã đăng ký bán hơn 3,7 triệu cp AGG với thời gian giao dịch dự kiến từ 3/8-1/9 thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh nhằm cơ cấu lại danh mục.



Với thị giá hiện nay là 26.500 đồng/cp, ước tính Creed Investments sẽ thu về hơn 98 tỷ đồng sau khi giao dịch trên hoàn tất và hạ tỷ lệ sở hữu của mình tại An Gia từ 12% về còn 7%, tương ứng nắm hơn 5,4 triệu cp AGG.

Được biết An Gia ký kết hợp đồng đầu tư toàn diện với Creed Group từ năm 2015. Theo đó, Creed Group cam kết đầu tư 200 triệu USD vào An Gia để mua lại cổ phần với tỷ lệ sở hữu 20%, tham gia đầu tư vào từng dự án với tỷ lệ vốn góp 50%.

Trong cơ cấu cổ đông, Creed Investment VN-1 Ltd là cổ đông lớn nhất với lượng cổ phiếu nắm giữ là 9,1 triệu cổ phiếu AGG, tương đương 12%. Theo sau là bà Nguyễn Thị Kim Hoa (4,94%) và Hoosiers VN - 1 Ltd (3,39%).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, An Gia mang về 60 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 68% so với cùng kỳ. Nhờ vào doanh thu hoạt động tài chính mà lãi ròng đạt hơn 189 tỷ đồng, gấp 3 lần so cùng kỳ.

Năm 2020, An Gia đặt mục tiêu doanh thu 2.400 tỷ đồng và lãi ròng đạt 410 tỷ đồng, theo đó Công ty thực hiện được vỏn vẹn 2,5% mục tiêu về doanh thu nhưng đã thực hiện được 46% mục tiêu về lợi nhuận.