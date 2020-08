Giải mã bí ẩn bên trong túi xách Chanel thật mà hàng nhái không thể có

Theo đó, túi xách Chanel thường được làm từ da cừu hoặc da cá tầm. Với túi Chanel làm từ da cá tầm, người mua nên kiểm tra kỹ vân da. Nếu vân da lặp đi lặp lại và giống hệt nhau thì đó là một dấu hiệu của da giả. Thêm nữa, túi xách làm bằng da thật thường có mùi đặc trưng, khi chạm bằng tay có cảm giác mềm mại và hơi khô. Ngược lại, túi có mùi keo hoặc mùi nhựa thì rất có thể là đồ giả. Đặc biệt, logo CC của túi Chanel là 2 chữ C lồng vào nhau, với chữ C bên phải có nửa trên nằm bên trên chữ C bên trái, còn nửa dưới thì ngược lại. Ngoài ra, đôi khi bạn sẽ thấy trên chữ C bên trái có một dấu khắc. Nếu khóa có dấu khắc nghĩa là chiếc túi đó được làm tại Pháp, nếu không có dấu khắc, chiếc túi đó được làm tại Ý. Bạn có thể đối chiếu chi tiết này với nhãn tem mác bên trong của chiếc túi. Khóa của chiếc túi thật thường có hình chữ nhật bo góc được làm từ kim loại mạ vàng. Khóa của chiếc túi xách Chanel chính hãng thường có hình chữ nhật bo góc được làm từ kim loại mạ vàng. Đặc biệt, tất cả các chi tiết kim loại của một chiếc túi Chanel đều đồng nhất với nhau về màu sắc, nếu bạn thấy một chiếc túi có móc khóa bạc và dây xích vàng, đó chắc chắn là chiếc túi giả. Túi Chanel có mặt ngoài chần bông và may thành hình quả trám đặc trưng. Nếu chiếc túi được làm từ da thật thì các đường chỉ may chìm và bề mặt có độ phồng nhất định, còn túi giả thường có đường chỉ nổi, các quả trám căng phồng rất rõ vì da giả không có độ đàn hồi như da thật. Nhãn bên trong chiếc túi Chanel thật được in mạ bạc để phù hợp với các chi tiết kim loại. Nhãn chính hãng phải là “Made in France” hoặc “Made in Italy”, không có “Made in Paris”. Tem chống giả của Chanel có số series được in theo kỹ thuật hologram (kỹ thuật in 3 chiều), thường được đính bên trong túi và phủ một lớp nhựa trong. Số series này bao gồm 7 hoặc 8 chữ số, nếu dãy số này trùng với dãy số trên thẻ đinh kèm thì đó là túi thật. Nguồn ảnh: Internet Video: Hàng hiệu” không làm nên đẳng cấp của nghệ sĩ. Nguồn: VTC1

