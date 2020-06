Sen nghìn cánh lạ mắt siêu hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được

Thời gian gần đây, trên thị trường nhiều tiểu thương rao bán rầm rộ loại sen nghìn cánh khá độc đáo. Ảnh chụp màn hình. Theo người bán, đây là giống sen ngoại. Do số lượng cánh từ 800-1.000 cánh hoa/bông nên người ta gọi là sen nghìn cánh (hay sen ngàn lớp). Ảnh: Facebook. Nguồn tin trên Phụ nữ Việt Nam cho biết, một chậu sen nghìn lớp trồng ở trong bồn, có lá có hoa được bán với giá giá 900.000 đồng/chậu. Ảnh: Facebook. Trong khi đó, củ giống sen nghìn cánh giá từ 300.000 - 500.000 đồng/củ. Ảnh: Facebook. Người bán cho biết, củ giống sen nghìn cánh trồng khoảng 30-45 ngày là có thể cho hoa. Ảnh: Facebook. Đặc biệt, giống sen nghìn cánh này nở to đẹp nên rất thích hợp cho những người yêu cây cảnh trồng ở sân thượng, ban công, sân, ao quanh nhà. Ảnh: Facebook. Nếu như sen Việt Nam chỉ mùa hè mới có hoa, thì giống sen ngoại mới này có ưu điểm ra hoa quanh năm. Ảnh: Facebook. Anh Tuân (Hà Đông, Hà Nội) cũng đang phát sốt với sen nghìn cánh mới lạ này. Anh đang tìm hiểu cách trồng và chăm sóc để mua củ giống sen về trồng. Ảnh: Facebook. Trong khi đó, chị Lan (Ba Đình, Hà Nội) không ngại chi tiền triệu để mua hai chậu sen nghìn cánh về trồng trên sân thượng. Ảnh: Facebook. Chậy sen chị Lan mua đã trổ bông rất to và đẹp. Ai đến chơi nhà chị Lan cũng đều trầm trồ vì vẻ đẹp hiếm có này. Ảnh: Facebook. Video: Chấn chỉnh hoạt động chụp cởi đồ bên hoa sen. Nguồn: VTC9.

