Chuỗi siêu thị Big C lỗ lãi sao trước khi đổi tên thương hiệu?

Gần đây, nhiều người nhận ra một vài siêu thị của Big C đã gỡ bỏ biển hiệu có chữ "Big C" để thay bằng tên gọi mới. Cụ thể, từ ngày 1/3, các siêu thị Big C An Phú, Thảo Điền và Âu Cơ chính thức đổi tên thành Tops Market.

Từ cuối tháng 12/2020 và đầu tháng 1/2021, các siêu thị Big C nằm trong trung tâm thương mại ở Nha Trang (Khánh Hòa), Dĩ An (Bình Dương), Cần Thơ, Hạ Long (Quảng Ninh) và Vĩnh Phúc đã được đổi tên thành siêu thị GO!.

Đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (chủ sở hữu hệ thống Big C Việt Nam) cho biết chuỗi siêu thị Tops Market được thiết kế với 3 tiêu chí là cung cấp thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng uy tín và dịch vụ khách hàng tận tâm, chỉn chu.

Một số siêu thị Big C đổi tên thành Tops Market. Ảnh: Plo.

Thực tế, Tops Market cũng là một thương hiệu bán lẻ lớn thuộc Tập đoàn Central Retail với hàng chục chi nhánh siêu thị tại Thái Lan.

Central Retail (thuộc Central Group) là một trong những “ôm trùm” bán lẻ đến từ Thái Lan. Năm 2016, Tập đoàn này chi 920 triệu euro, tương đương 1,05 tỷ USD để thâu tóm Big C Việt Nam từ Tập đoàn Casino (Pháp). Thời điểm đó, hệ thống siêu thị Big C Việt Nam có 43 siêu thị và 30 trung tâm mua sắm.

Tuy nhiên, trong năm đầu tiên tiếp quản Big C , đại gia Thái Lan có phần hụt hơi khi các doanh nghiệp chủ chốt trong hệ thống như Big C Thăng Long (gồm các siêu thị ở Hà Nội), Big C An Lạc (gồm một số siêu thị ở TP.HCM), Big C Hải Phòng (gồm Big C Bắc Giang, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Hạ Long), Big C Bình Dương và Big C Đồng Nai đều ghi nhận doanh thu tụt giảm hoặc đi ngang.

Đơn vị lớn nhất là Big C Thăng Long chỉ đạt khoảng 2.700 tỷ đồng doanh thu trong các năm 2016, 2017, trong khi trước đó 5 năm ở mức đỉnh 3.500 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về cũng giảm từ 211 tỷ đồng năm 2015 còn 193 tỷ đồng năm 2017.

Hay như doanh thu của Big C An Lạc từ mức 2.600 tỷ đồng năm 2012 chỉ còn 1.300 tỷ đồng trong năm 2017. Lợi nhuận năm 2017 giảm 50% so với năm 2015, chỉ còn 92 tỷ đồng.

Bước vào giai đoạn 2018-2019, tình hình kinh doanh của Big C có dấu hiệu khởi sắc hơn. Báo cáo tài chính năm 2019 của Central Retail (đơn vị chủ quản Big C Việt Nam) cho thấy chuỗi này mang về doanh số 27.650 triệu baht, tương đương gần 20.454 tỷ đồng cho công ty mẹ. Con số này tăng 10% so với năm 2018. Tăng trưởng doanh số trên mỗi siêu thị đạt 14%.

Cùng với đó là tăng trưởng về thị phần. Theo số liệu của Kantar Worldpanel, đến hết năm 2019, Big C chiếm 3,5% thị phần và là chuỗi siêu thị, đại siêu thị lớn thứ 2 tại Việt Nam.

Thậm chí, trong giai đoạn dịch COVID-19 vừa qua, Big C được Kantar Worldpanel nhận xét là một trong các nhà bán lẻ lớn đã ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất về lượng người mua sắm và mức chi tiêu trong mỗi lần mua. Chuỗi này tăng 0,7% thị phần trong quý I/2020 so với cùng kỳ trước đó, chiếm 3,8% tổng doanh thu toàn thị trường.

Cũng trong năm 2020, Big C ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất về lượng người mua sắm và mức chi tiêu trong mỗi lần mua. Trong thời gian giãn cách xã hội, Big C ghi nhận trung bình 70.000-90.000 lượt khách mỗi ngày, sau đó tăng lên 140.000-150.000 lượt.