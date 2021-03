Lưu ý trong thiết kế ban công chung cư tránh nguy hiểm cho trẻ

Một trong những giải pháp giúp giảm thiểu sự cố tai nạn cho trẻ ở nhà cao tầng, chung cư là lắp lưới an toàn ban công. Lưới an toàn được hình thành bởi những sợi cáp inox xoắn có khả năng chịu lực cao, đan vào những ốc vít và thanh nhôm chuyên dụng. Ưu điểm của lưới an toàn ban công là đem đến sự an toàn linh hoạt, đồng thời không ảnh hưởng đến tầm nhìn xung quanh. Cần lưu ý đến nội thất xung quanh khu vực ban công và cửa sổ. Di chuyển bàn, ghế và các chậu cây ra khỏi những khu vực này bởi trẻ rất thích leo trèo khám phá. Che cửa kính bằng cách sử dụng giấy dán và đặt nội thất phía trước cửa kính để con không chạy vào đó. Hãy cân nhắc sử dụng kính an toàn hoặc chống va đập trên cửa ra vào và cửa sổ kính. Khóa cẩn thận các lối ra ban công, lô gia và luôn giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt khi chơi tại khu vực này. Cần hạn chế tối đa việc sử dụng những thanh ngang hoặc vật dụng nào mà trẻ có thể trèo lên. Có thể lắp đặt camera để giám sát sự an toàn cho trẻ khi vắng nhà. Ngoài ra, có thể lắp các thiết bị kính chắn theo hướng dẫn vừa đảm bảo an toàn phòng cháy. Với các gia đình có con nhỏ thì nên làm song chắn để các bé không bò, chạy ra ngoài ban công. Nguồn ảnh: Internet Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

