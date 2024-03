Chứng khoán phiên 29/3: Các cổ phiếu được khuyến nghị

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu SIP

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh tăng 25% giá mục tiêu cho SIP của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG lên 104.000 đồng/CP nhưng hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan do giá cổ phiếu SIP đã tăng 47% so với đầu năm.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) định giá cho mảng KCN tăng 12% do ước tính chi phí xây dựng cơ bản giảm so với dự báo trước đó của chúng tôi và (2) loại bỏ mức chiết khấu 15% đối với RNAV ước tính của chúng tôi cho SIP.

Trong năm 2024, chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 915 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Mức giảm này chủ yếu do thu nhập tài chính ngoài cốt lõi dự kiến giảm. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo lợi nhuận gộp sẽ tăng 10%, nhờ doanh số cho thuê đất KCN tăng mạnh (đạt 50 ha so với khoảng 21 ha vào năm 2023) và đóng góp từ mảng nhà xưởng xây sẵn và năng lượng mặt trời.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PTB

CTCK BIDV (BSC)

BSC đưa ra khuyến nghị mua đối với PTB với giá mục tiêu 78,000 VND/CP (+23% so với giá ngày 27/03/2024) dựa trên:

Thứ nhất, BSC sử dụng mức EPS của năm 2025 trong định giá của mình nhằm phản ánh đầy đủ (i) triển vọng của mảng xuất khẩu gỗ do điểm rơi hồi phục kỳ vọng sẽ rơi chủ yếu vào giai đoạn từ 2H.2024 và 2025 khi thị trường bất động sản và tiêu dùng của người dân Mỹ dần ấm trở lại (ii) tiềm năng từ dự án Phú Tài Central Life tạo tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong 2025.

Thứ hai, Phương pháp P/E mục tiêu = 9.5 lần được áp dụng tương đương mức trung bình của năm 2021 do (i) là năm có cùng mức tăng trưởng lợi nhuận +44% yoy (ii) năm 2021 là giai đoạn có sự tương đồng với giai đoạn định giá khi PTB bước vào chu kỳ hồi phục và cùng thời điểm phân phối dự án Phú Tài Residence

Luận điểm đầu tư: Mảng đồ gỗ nội thất và đá kỳ vọng hồi phục trong 2024/2025 dựa trên nhu cầu tiêu thụ hồi phục tại thị trường nội địa/xuất khẩu do (i) thị trường bất động sản hồi phục (ii) tiêu dùng của ngươi dân dần được cải thiện trong 2024/2025.

Bên cạnh đó, kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong 2025 nhờ ghi nhận dự án Phú Tài Central Life.

Năm 2024, BSC dự báo PTB sẽ ghi nhận doanh thu thuần và LNST-CĐTS lần lượt đạt 6,288 tỷ đồng (+13% yoy) và 379 tỷ đồng (+30% yoy), tương đương EPS FW 2024 = 5,722 VNĐ/CP và P/E FW 2024 = 11.5 lần.

Năm 2025, BSC dự PTB sẽ ghi nhận doanh thu thuần và LNST-CĐTS lần lượt đạt 7,671 tỷ đồng (+22% yoy) và 547 tỷ đồng (+44% yoy), tương đương EPS FW 2025 = 8,177 VNĐ/CP và P/E FW 2024 = 8 lần.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FRT

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 70% và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA cho CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT).

Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi tăng định giá chuỗi Long Châu (LC) thêm 80%.

Định giá cao hơn của chúng tôi đối với LC chủ yếu do chúng tôi thay đổi phương pháp định giá từ 100% chiết khấu dòng tiền sang kết hợp 50% chiết khấu dòng tiền và 50% phương pháp giá trên doanh thu (P/S). Với định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của LC, chúng tôi tin rằng việc bổ sung định giá P/S sẽ có hiệu quả trong việc phản ánh tiềm năng tăng trưởng của LC, đặc biệt khi LC vẫn đang trong giai đoạn mở rộng và chưa đạt được mức lợi nhuận ổn định.