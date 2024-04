Eximbank làm ăn sao trước khi có tân chủ tịch?

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa miễn nhiệm bà Đỗ Hà Phương theo đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và đã được Hội đồng quản trị thông qua từ ngày 26/4. Eximbank đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Anh (sinh năm 1979) đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 26/4.

Eximbank là một trong những ngân hàng gây ấn tượng với cổ đông và công chúng liên quan tới cuộc chiến thượng tầng kéo dài. Tại nhà băng này, cuộc chiến quyền lực thực tế đã diễn ra nhiều năm và nhiều lần chưa ngã ngũ.

Eximbank cũng từng nhiều lần không tổ chức thành công phiên họp đại hội đồng cổ đông với lý do không đủ điều kiện tiến hành họp hoặc nếu đủ điều kiện tiến hành họp thì chương trình không được thông qua.

Ông Nguyễn Cảnh Anh, tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank.

Nhìn lại tình hình kinh doanh năm 2023, Eximbank ghi nhận tổng tài sản đạt 201.417 tỷ đồng, tăng 8,8 % so với năm 2022 và đạt 96% kế hoạch; vốn huy động đạt 158.329 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2022 và đạt 96% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 2.720 tỷ đồng và đạt 54% kế hoạch.

Năm 2024, nhà băng này đặt mục tiêu hoàn thành các dự án đã thiết lập nhằm mang lại giá trị cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cán bộ nhân viên, hướng tới cột mốc 35 năm hình thành và phát triển.

Về các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2024, Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 5.180 tỷ đồng, tăng 90,4% so với năm 2023. Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng được kỳ vọng tăng trưởng như: tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỷ đồng, tăng 11% so với 2023; Dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 2023; Huy động vốn đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 2023; Nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%.