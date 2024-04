Khám phá phiên chợ đêm chỉ bán 1 loại đặc sản

Nằm ở phía nam đường ra đảo Lan Châu thuộc phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) vào những đêm hè khu vực bán mực nháy ở đây lại thu hút nhiều người đến tham quan, mua mực. (Ảnh: Tiền Phong). Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường Thu Thủy, cho biết chợ bán mực nháy được UBND thị xã quy hoạch vào giữa năm 2023. Đây là nơi buôn bán của hơn 100 hộ dân, chủ yếu là người dân phường Thu Thủy và một ít hộ dân phường Nghi Thủy. Mặt hàng được bán duy nhất ở đây là mực nháy, đặc sản nức tiếng của phố biển Cửa Lò. (Ảnh: Tiền Phong). Chợ họp trên đoạn vỉa hè dài hơn 150m, thường hoạt động từ 19h đến khoảng 24h, có hôm kéo dài tới 1h. (Ảnh: Dân Trí). Chợ không có lều bạt, hàng quán, bàn ghế, mỗi người chọn một khoảng vỉa hè để bày mực ra bán. Trên tay mỗi người bán là một chiếc đèn điện, vừa dùng để soi sáng cho khách chọn mực, vừa tạo hiệu ứng để những con mực lấp lánh hơn. (Ảnh: Gia đình và Xã hội). Mỗi đêm, hàng trăm phụ nữ ngồi bán mực kéo ra tận bãi biển Cửa Lò, tạo không khí đông vui độc đáo không thể bỏ qua. (Ảnh: Tiền Phong). Chị Nguyễn Thị Xuân (phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò) cho biết: "Mực bán ở đây là mực tươi sống, vừa câu dưới biển lên. Chồng con đi câu, vợ đi bán, câu đến lúc nào về thì bán lúc đó thôi". (Ảnh: Tiền Phong). Chị Hoàng Thị Oanh (phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) bán mực ở đây được 5 năm, cho biết: "Mực ở đây không bán theo cân mà bán theo mớ, mỗi mớ 50.000-80.000 đồng, tùy vào việc hàng nhiều hay ít. Mỗi đêm gia đình tôi kiếm được khoảng 500.000-700.000 đồng, hôm nào may mắn, câu được nhiều mực kiếm được trên 1 triệu đồng". (Ảnh: Gia đình và Xã hội). Mực vừa được câu từ biển lên, tươi ngon, mắt và sao trên thân mực lấp lánh dưới ánh đèn pin, kích thích thị giác của khách. (Ảnh: Dân Trí). Những ánh đèn lập lòe trong đêm tối cùng với tiếng nói cười, ngã giá làm râm ran một vùng, tạo nên nét đặc trưng khiến ai cũng muốn được trải nghiệm khi đến phố biển Cửa Lò. (Ảnh: Gia đình và Xã hội). Người bán tùy vào kích cỡ của mực để ra giá, người mua vận dụng khả năng trả giá của mình để đi đến quyết định mua hay không mua. (Ảnh: Tiền Phong). Việc mua bán diễn ra vui vẻ, hoàn toàn không có tình trạng ép giá hay chèo kéo khách hàng. (Ảnh: Tiền Phong). Để hỗ trợ du khách tối đa, cũng như đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan, tránh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chèo kéo du khách, chính quyền địa phương đã cử lực lượng có tại chợ mực nháy hàng đêm. Mực nháy Cửa Lò với độ tươi ngon, vị ngọt, đậm đà, dai giòn được chế biến thành những món ăn hấp dẫn du khách. (Ảnh: Dân Trí).

