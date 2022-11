Chứng khoán ngày 8/11: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Khuyến nghị mua DPM với giá mục tiêu 57.000 đồng/cp



CTCK Bản Việt (VCSC) : DPM dự kiến tổ chức EGM vào tháng 12/2022 để lấy ý kiến cổ đông về việc 1) thanh toán chi phí vận chuyển khí đầu vào bổ sung trong quá khứ và 2) đề xuất điều chỉnh tăng cổ tức năm 2022.

DPM đã ghi nhận khoản thanh toán cho chi phí vận chuyển khí đầu vào bổ sung trong KQKD quý 2/2022. Số tiền này là 18,09 triệu USD (204 tỷ đồng) cho giai đoạn 2014-2018 và được trả cho Tổng CT Khí Việt Nam (HOSE: GAS). Vấn đề này trước đó đã không nhận được sự thông qua của các cổ đông.

DPM dự kiến nâng cổ tức năm 2022. Tại ĐHCĐ năm 2022 của DPM, các cổ đông đã thông qua mức cổ tức năm 2022 là 5.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 12,2%) dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2022. Do LNST 9T 2022 vượt 27,8% kế hoạch cả năm của DPM, DPM có kế hoạch tăng cổ tức năm 2022.

Nguồn cung khí đầu vào năm 2023. DPM chia sẻ rằng trong giai đoạn 2023-2025, nếu lượng khí từ mỏ khí giá rẻ Bạch Hổ cũng như các mỏ khí chi phí cao từ bể Cửu Long không đáp ứng đủ nhu cầu thì PVN sẽ cho phép DPM lấy nguồn khí từ mỏ khí ở bể Nam Côn Sơn. VCSC giả định giá cước vận chuyển bình quân của DPM sẽ tăng 22% YoY vào năm 2023 khi kỳ vọng công ty sẽ phải sử dụng nhiều khí hơn từ các mỏ khí chi phí cao ở bể Cửu Long.

Giá bán urê bình quân (ASP) 9 tháng đầu năm 2022 và sản lượng tiêu thụ urê cao hơn dự kiến, nhưng chi phí khí đầu vào thấp hơn dự kiến. Giá urê và NPK trung bình 9T 2022 đạt 15.600 đồng/kg (627 USD/tấn) và khoảng 15.200 đồng/kg (612 USD/tấn), tăng lần lượt 67,5% YoY và 65,9% YoY. Giá khí đầu vào trung bình trong 9T 2022 là 8,8 USD/MMBTU (+28,8% YoY).

Trong khi đó, sản lượng urê 9T 2022 đạt 641.000 tấn (+19,2% YoY) - trong đó 1/4 là sản lượng xuất khẩu. Sản lượng bán urê là 114.000 tấn (-7,0% YoY) trong 9T 2022. Sản lượng bán urê và NPK 9T 2022 hoàn thành 76,3% và 65,4% dự báo cả năm tương ứng. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo LNST năm 2022.

DPM công bố kế hoạch sản lượng bán quý 4/2022 thận trọng mặc dù dự kiến là mùa cao điểm. DPM đặt kế hoạch sản lượng bán urê là 170.698 tấn với lượng urê xuất khẩu là khoảng 55.000 tấn. Về thị trường xuất khẩu, DPM đã ký hợp đồng xuất khẩu 35.000 tấn urê chủ yếu sang Ấn Độ trong quý 4/2022.

Có một số cuộc đấu thầu để xuất khẩu urê trong quý 4/2022, nhưng DPM vẫn chưa chốt các thương vụ này do giá thầu thấp và công ty đang thương lượng giá bán thuận lợi hơn. Đối với thị trường trong nước, DPM kỳ vọng nhu cầu sẽ đạt đỉnh vào vụ đông xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng như miền Bắc. Ngoài ra, DPM dự kiến ASP urê sẽ tăng vào cuối năm 2022 - tháng 1/2023 do nhu cầu cao hơn vào cuối năm.

DPM có kế hoạch thời gian bảo dưỡng 1 tháng vào quý 2/2023. Chủ tịch HĐQT của công ty cho biết rằng thường mất 1 tháng để DPM tiến hành bảo dưỡng định kỳ 2 năm một lần. Do đó, DPM dự báo sản lượng sản xuất năm 2023 sẽ thấp hơn 70.000 tấn so với năm 2022.

Không có thông tin mới về cơ chế phí vận chuyển năm 2023 và triển vọng năm 2023. Mặc dù có những câu hỏi liên quan đến cước phí vận chuyển và triển vọng năm 2023, DPM vẫn chưa đưa ra câu trả lời chi tiết. Thông tin chi tiết sẽ được công bố tại EGM của công ty.

CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 8/11?

Khuyến nghị mua VIC với giá mục tiêu 112.000 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC) : Tập đoàn Vingroup (VIC) công bố LNST sau lợi ích CĐTS đạt 947 tỷ đồng trong quý 3/2022 so với lỗ ròng 377 tỷ đồng vào quý 3/2021 chủ yếu nhờ (1) việc bàn giao và ghi nhận đúng tiến độ tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, (2) mảng cho thuê và khách sạn nghỉ dưỡng phục hồi, và (3) ghi nhận các giao dịch bán buôn tại The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown vào thu nhập tài chính với tổng thu nhập trước thuế đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, bù đắp cho khoản lỗ từ mảng công nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận từ HĐKD cốt lõi của VIC (bao gồm BCC và các giao dịch bán buôn BĐS ghi nhận vào thu nhập tài chính) ghi nhận lỗ 2,5 nghìn tỷ đồng (so với khoản lợi nhuận 8,5 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021), chủ yếu do (1) việc ghi nhận doanh thu từ mảng bán bất động sản chỉ bắt đầu tăng tốc vào tháng 9 với việc bàn giao của The Empire, và (2) việc ghi nhận chi phí liên quan đến ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong (ICE) tương đương 4,2 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, được bù đắp một phần nhờ (3) hiệu quả hoạt động của mảng cho thuê và khách sạn được cải thiện và (4) lợi nhuận thoái vốn cao hơn YoY trong 9 tháng đầu năm 2022.

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng nợ vay của VIC đạt 182,5 nghìn tỷ đồng – trong đó 36,9% là nợ bằng USD. Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong 9 tháng đầu năm 2022 là 3,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,5% LNTT 9 tháng đầu năm 2022.

Theo ban lãnh đạo, số dư nợ bằng USD đáo hạn trong 12 tháng tới ở mức thấp. Dù LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2022 của VIC đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+113% YoY), hoàn thành 69% dự báo cả năm là 9,9 nghìn tỷ đồng, VCSC nhận thấy khả năng giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 cho VIC (dù cần thêm đánh giá chi tiết) khi khoản lỗ tỷ giá và khoản lỗ từ HĐKD của mảng công nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2022 cao hơn dự báo.

Khuyến nghị mua BMI với giá mục tiêu 36.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CTCP Bảo Minh (BMI) công bố KQKD 9 tháng đầu năm 2022 (9T 2022) với phí bảo hiểm gộp đạt 4,4 nghìn tỷ đồng (+23,2% YoY) và LNST đạt 224 tỷ đồng (+18,7% YoY), lần lượt hoàn thành 77% và 75% dự báo cả năm 2022.

Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu nhờ phí bảo hiểm thuần tăng 26,2% YoY bù đắp cho (1) chi phí bồi thường tăng 15,0% YoY, (2) chi phí HĐKD bảo hiểm tăng 23,5% YoY và (3) thu nhập tài chính ròng giảm 5,2% YoY.

Tổng phí bảo hiểm gốc 9T 2022 đạt 4,0 nghìn tỷ đồng (+24,7% YoY). Phí bảo hiểm thuần (NWP) 9T 2022 đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+26,2% YoY), tương ứng tỷ lệ giữ lại là 74,6% so với 74,0% trong năm 2021 và hoàn thành 76% dự báo cả năm.

Tỷ lệ kết hợp trong 9T 2022 là 94,5% (-3,2 điểm % YoY) với tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ chi phí lần lượt là 31,5% (-1,8 điểm % YoY) và 62,9% (-1,4 điểm % YoY). Thu nhập tài chính thuần trong 9T 2022 đạt 150 tỷ đồng (-5,2% YoY), hoàn thành 75% dự báo cả năm.

Nhìn chung, KQKD 9T 2022 của BMI phù hợp với dự báo. VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể trong dự báo lợi nhuận năm 2022.