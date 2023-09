Chứng khoán ngày 26/9: VGC, VHM và CTG được khuyến nghị thế nào?

VGC (Khuyến nghị Trung lập): Diện tích thuê KCN tăng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2023

Chứng khoán SSI: VGC công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 8 tháng đầu năm 2023, cụ thể LNTT đạt 1.463 tỷ đồng (giảm 26,5% svck) - vượt xa kế hoạch năm 2023 (hoàn thành 121% kế hoạch năm 2023), đồng thời vượt ước tính năm của chúng tôi nhờ (1) diện tích cho thuê cao hơn số dự ước; (2) lợi nhuận mảng kính xây dựng cao hơn kỳ vọng và (3) chi phí bán hàng thấp hơn kỳ vọng.

Trong 8T2023, mảng Khu công nghiệp đạt 1,35 nghìn tỷ đồng LNTT (tăng 10% svck) với diện tích 127 ha đất cho thuê (các khách hàng lớn như Samsung, Amkor...), với giá thuê trung bình là 110 USD/m2/chu kỳ thuê, chủ yếu là từ các KCN Yên Phong 2C, Yên Mỹ, Thuận Thành, Phong Điền. Theo kế hoạch năm 2023, VGC sẽ ghi nhận 218 ha đất cho thuê (tăng 29% svck). VGC cho thấy là 1 trong những nhà phát triển KCN đáng tin cậy với diện tích cho thuê lớn, bên cạnh các chủ đầu tư KCN hàng đầu ở miền Bắc như KBC & VSIP.

Doanh thu và lợi nhuận từ mảng kính xây dựng sụt giảm do nhu cầu yếu và cạnh tranh gay gắt từ kính nhập khẩu (chi phí logistic cho ngành giảm so với năm 2022 làm tăng thêm cạnh tranh). Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu VLXD vẫn tăng trưởng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2023, trong đó doanh thu gạch ốp lát tăng 134% svck và kính xây dựng tăng 33% svck.

Luận điểm đầu tư: VGC là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành VLXD gồm kính, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. VGC cũng là một công ty lớn trong hoạt động đầu tư KCN, sở hữu lớn diện tích đất KCN và dịch vụ KCN ở miền Trung và miền Bắc, công ty đã phát triển tổng cộng 11 KCN. Hiện tại, công ty có 740 ha đất sẵn sàn cho thuê. VGC đã thu hút được những doanh nghiệp trên thế giới trong các ngành công nghiệp hàng đầu như Samsung, Accor và BYD, cùng nhiều công ty khác. Chúng tôi kỳ vọng rằng VGC với vị thế dẫn đầu trong ngành KCN trong nước, sẽ duy trì được lợi nhuận ổn định từ việc cho các doanh nghiệp sản xuất thuê đất công nghiệp trong dài hạn.

Dựa trên kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023, chúng tôi điều chỉnh dự báo cho năm 2023, cụ thể chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 12,1 nghìn tỷ đồng (giảm 16,7% svck) và LNTT đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (giảm 24,6% svck). Trong năm 2024, chúng tôi dự báo doanh thu và LNTT lần lượt đạt 13,3 nghìn tỷ đồng (tăng 9,7% svck) và 2,1 nghìn tỷ đồng (tăng 18,4% svck). VGC hiện đang giao dịch ở mức P/E và P/B năm 2023 lần lượt là 17,9x và 3,18x.

Về dài hạn, VGC có thể duy trì biên lợi nhuận cao từ 740 ha đất KCN đã đề cập ở trên, cộng với việc công ty tiếp tục mở rộng sản xuất kính xây dựng (mở rộng kính siêu trắng tại nhà máy Phú Mỹ), và công suất đá granite và gốm (nhà máy Eurotile sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2023). Chúng tôi sử dụng phương pháp SOTP và đưa ra giá mục tiêu là 51.100 đồng/cổ phiếu đối với cổ phiếu VGC khi điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu xuống 12% so với 13,5% như trước đó và nâng P/E mục tiêu ngành vật liệu xây dựng từ 10x lên 12x. Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu VGC sau khi giá cổ phiếu tăng 21,5% kể từ khuyến nghị gần nhất của chúng tôi.

Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thông tin mới về những khách thuê lớn có thể thuê diện tích đất đáng kể, cùng với sự tăng trưởng trong xuất khẩu gạch granite và gạch men sẽ hỗ trợ giá cổ phiếu.

Rủi ro: (i) Nhu cầu xây dựng yếu ảnh hưởng đến mức tiêu thụ VLXD của VGC; (ii) Cạnh tranh gay gắt trong ngành VLXD; và (iii) Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các KCN mới tăng lên.

VHM (Khuyến nghị Khả quan): Duy trì vị thế dẫn đầu ngành Bất động sản

Chứng khoán VNDirect: KQKD năm 2023 tăng trưởng bền vững mặc dù giảm tốc trong nửa cuối năm

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng về triển vọng tiêu thụ của thị trường BĐS trong thời gian còn lại của năm 2023 do (1) mặt bằng lãi suất cho vay hiện tại vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với phần đông người mua nhà, (2) giá nhà ở phân khúc có nhu cầu ở thực vẫn cao do thiếu cung, (3) việc cởi bỏ các nút thắt pháp lý cần thêm thời gian để tạo ra tác động thực tế lên thị trường. Do đó, chúng tôi cho rằng doanh thu của VHM sẽ giảm tốc trong nửa cuối năm sau đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa cuối 2022 – nửa đầu 2023. Chúng tôi dự báo doanh thu của VHM sẽ đạt 105,9 nghìn tỷ đồng trong cả năm 2023, tương đương với mức tăng trưởng 69,8% svck. Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 sẽ tăng 26,8% svck và đạt 36,5 nghìn tỷ đồng.

Các điều kiện thuận lợi hơn cho thị trường trong giai đoạn 2024-25 sẽ hỗ trợ VHM triển khai các dự án đúng tiến độ theo kế hoạch

Chúng tôi ước tính doanh thu bán trước của VHM sẽ đạt 103,2 nghìn tỷ đồng (+8,0% svck) trong năm 2024 và 150,2 nghìn tỷ đồng (+45,5% svck) trong năm 2025. Chúng tôi kỳ vọng môi trường lãi suất thấp hơn sẽ giúp VHM cải thiện biên lợi nhuận ròng, do đó chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng lần lượt 14,6%/32,9% svck trong năm 2024-25, đạt 41,9 nghìn tỷ đồng và 55,7 nghìn tỷ đồng.

Vinhomes dự kiến mở bán các dự án nhà ở xã hội trong nửa cuối năm 2023

VHM dự kiến mở bán các dự án NOXH bao gồm dự án ở khu công nghiệp Nam Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng), dự án được xây trên một phần diện tích của Vinhomes Star City (Thanh Hóa) và dự án ở Đông Hà (Quảng Trị) trong nửa cuối năm 2023. Chúng tôi ước tính ba dự án trên sẽ mang lại khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng giá trị hợp đồng ký mới trong giai đoạn 2024-25.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 90.000 đồng/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 9,8% lên 90.000 đồng/cp. Tiềm năng tăng giá đến từ việc các chính sách hỗ trợ phát huy tác dụng giúp thị trường phục hồi sớm hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm sự chậm trễ trong việc xin giấy phép mở bán mới và lãi suất cho vay duy trì ở mức cao dẫn đến doanh số ký bán thấp hơn kỳ vọng.

CTG (Khuyến nghị Mua): Tăng trưởng tín dụng tiếp tục là động lực trong

Chứng khoán KB Việt Nam: 2Q2023, CTG có thu nhập lãi thuần đạt 12,757 tỷ VND (+0.7% QoQ, +6.2% YoY); TOI đạt 17,772 tỷ VND (+4.4% QoQ, +11.5% YoY). Chi phí trích lập dự phòng đạt 6,478 tỷ VND (-3.7% QoQ, +10.1% YoY) khiến LNTT đạt 5980 tỷ VND (+9.5% QoQ, +13.2% YoY). Lũy kế 1H2023, LNTT đạt 12,531 tỷ VND, tăng 8.0% YoY.

KBSV cho rằng CTG có thể đạt được mức tăng trưởng tín dụng 12% khi tăng trưởng tín dụng 1H2023 đạt 6.6% vượt trội hơn hẳn so với trung bình ngành. Trong giai đoạn 2H2023, với tình hình kinh tế cải thiện, chi phí vốn đầu vào giảm và lợi thế về quy mô sẽ là động lực để CTG đạt được mức tăng trưởng tín dụng mà NHNN đã phân bổ.

Chúng tôi tiếp tục duy trì trích lập dự kiến ở mức cao trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn rủi ro và số liệu trong 1H2023 của CTG cho thấy chất lượng tài sản chưa được cải thiện đáng kể. Vì vậy KBSV cho rằng ngân hàng sẽ tiếp tục đánh đổi một phần lợi nhuận trong năm 2023 để tiếp tục duy trì rủi ro tín dụng ở mức thấp.