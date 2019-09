Chung cư Gold View có bảo vệ rút súng trấn áp ẩu đả dính nhiều "lùm xùm"

(Kiến Thức) - Trước khi xảy ra vụ ẩu đả khiến bảo vệ phải rút súng, chung cư The Gold View (quận 4, TP HCM) từng bị tố nhếch nhác, an ninh không đảm bảo, chưa đảm bảo an toàn PCCC đã bàn giao nhà.

Sáng 8/9, một vụ ẩu đả giữa hai nhóm người tại chung cư The Gold View (TP HCM) khiến lực lượng an ninh của tòa nhà phải rút súng (công cụ hỗ trợ) để thị uy, trấn áp.

Dự án chung cư The Gold View tọa lạc tại 346 Bến Vân Đồn, phường 1 (quận 4, TP HCM) do Công ty Cổ phần May Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. The Gold View đã hoàn thành và bàn giao nhà cho cư dân vào cuối năm 2017.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra, dự án chung cư Gold View được quảng cao là khu căn hộ chất lượng 5 sao, thế nhưng, chung cư này đã xảy ra nhiều vấn đề khiến cư dư luận bức xúc.

Chung cư cao cấp mà nhốn nháo, nhếch nhác

Theo Môi trường & cuộc sống, chung cư The Gold View được bàn giao nhà vào cuối năm 2017 nhưng đến cuối tháng 12/2018 vẫn còn hàng loạt vấn đề khiến cư dân bức xúc căng băng rôn phản đối như: "TNR cắt bớt thiết bị so với hợp đồng Goldview”, “Phản đối TNR thu phí cao-Quản lý tồi”, “Yêu cầu đối thoại với Chủ tịch Công ty May diêm Sài Gòn”, “Yêu cầu chủ đầu tư cải thiện tình hình an ninh và an toàn phòng cháy chữa cháy”…

Cư dân chung cư The Gold View căng băng rôn phản đối. Ảnh: Môi trường & cuộc sống.

Theo phản ánh của cư dân, môi trường sống của họ bị xáo trộn, bất an vì hệ thống camera an ninh tại các tầng chưa được trang bị đầy đủ nên không quan sát hết khu vực hành lang. Việc kiểm soát người ra vào The Gold View lỏng lẻo. Thậm chí người lạ có thể xuống hầm đi thang máy lên các tầng mà không ai bị ngăn chặn.



Ngoài ra, cư dân cũng “lắc đầu” về vấn đề vệ sinh, số thùng rác ở từng tầng của mỗi tháp chưa đáp ứng nhu cầu, trong khi lịch thu gom rác hàng ngày chưa rõ bao nhiêu lần vì tình trạng tồn ứ rác sinh hoạt và rác công trình xảy ra thường xuyên.

Video: Hiểm họa từ các vật thể bay tại chung cư. Nguồn: VTC14.

Chưa đảm bảo an toàn PCCC đã bàn giao nhà

Chưa dừng lại ở đó, cư dân chung cư The Gold View còn nỗi lo về an toàn PCCC. Theo đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy khu Goldview còn được phản ánh là kém chất lượng.

Chung cư The Gold View bàn giao nhà khi chưa đảm bảo PCCC. Ảnh: Môi trường & cuộc sống.

Dù cư dân đã vào ở từ cuối năm 2017 song đến ngày 28 và 29/6/2018 khi tổ chức test liên động lần thứ 3, cư dân trong phòng ngủ hầu như không nghe được chuông còi báo cháy, khiến cư dân càng bất an.

Tụ điểm ma túy, cờ bạc

Không những vậy, tại một số căn hộ có những người sử dụng chất kích thích, chơi bóng cười, sử dụng ma túy.

Đối tượng sử dụng ma túy trong chung cư The Goldview bị phát hiện, xử lý. Ảnh: Zing.

Theo Zing.vn, tháng 5 vừa qua, Công an phường 1, quận 4 đã bắt giữ 4 đối tượng tại căn hộ A2.14.12 ở chung cư Gold View và phát hiện dưới sàn trong nhà vệ sinh có một gói nylon đựng 6 viên thuốc lắc dạng nén.

Trước đó, tháng 12/2018, Công an phường 1, quận 4 đã bắt giữ 9 đối tượng (8 nam, 1 nữ) tại căn hộ A3.33.01 đang đánh bài ăn thua bằng tiền. Số tiền đánh bạc thu giữ tại hiện trường là hơn 5,8 triệu đồng.