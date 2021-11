Chủ tịch Tập đoàn Khải Tín bị bắt, lừa đảo bán dự án ma thế nào?

Dư luận đang xôn xao trước thông tin ông Tống Phước Hoàng Hưng (sinh năm 1985, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Khải Tín); ông Phan Minh Thi (SN 1983, Giám đốc Công ty) và Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, nhân viên) bị Công an Thừa Thiên - Huế khởi tố, bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ông Tống Phước Hoàng Hưng (mặc áo phông, thứ hai từ phải sang). Ngày 28/10, Công an Thừa Thiên - Huế thông tin, sau khi bắt “bộ sậu” Tập đoàn Khải Tín, hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước gửi đơn đến Công an tỉnh này tố cáo họ bị lãnh đạo Tập đoàn Khải Tín lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Trong ảnh: Ông Phan Minh Thi, áo phông xanh, đứng bên tay trái). Số tiền các nạn nhân này bị lừa tổng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, có người tố bị lừa đến 56 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã cấu kết, thành lập nhiều Công ty thành viên nhằm thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ông Nguyễn Hà Tấn, bên phải). Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, lãnh đạo Tập đoàn Khải Tín đã sử dụng thủ đoạn "thổi phồng" đất ở riêng lẻ thành các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, vẽ ra các dự án "ma". Ngoài ra, lãnh đạo Tập đoàn Khải Tín còn lập ra hàng loạt Công ty thành viên, chỉ đạo cấp dưới nộp hồ sơ, tham gia đấu giá đất tại các dự án bất động sản lớn nhằm mục đích lừa đảo. Sau khi trúng đấu giá, Tập đoàn Khải Tín không nộp khoản tiền còn lại để nhận đất mà dùng hồ sơ thông báo trúng đấu giá đưa cho một số tổ chức, đơn vị để đặt vấn đề chuyển nhượng lại thấp hơn so với giá đấu. Nhiều người tưởng mua được đất giá rẻ nên đã đồng ý mua lại và chuyển tiền cho Tập đoàn Khải Tín, sau đó mất tiền hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

