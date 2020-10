TP.HCM: Chính quyền cảnh báo, dự án "ma" vẫn ngang nhiên rao bán

Chính quyền liên tục cảnh báo rao bán dự án "ma"

Mới đây, UBND quận 10, đã phát đi cảnh báo về việc một dự án “ma” được rao bán công khai tại địa phương này.

Theo UBND quận 10, trên trang mạng xã hội đăng một số thông tin liên quan đến quảng cáo khai trương dự án đất nền nhà phố - mặt tiền đường 3/2, quận 10, trong đó có đính kèm hình ảnh khu đất tại số 502 (số cũ 106) đường 3/2, phường 14, quận 10.

“Khai trương dự án đất nền nhà phố, giá chỉ từ 55tr/m2; cuộc sống xanh giữa lòng đô thị; cơ hội đầu tư sinh lời cực cao – an cư lạc nghiệp cực tốt; mở bán 1 đợt duy nhất 50 nền; sổ hồng riêng - hỗ trợ thủ tục công chứng sang tên sổ” để rao bán sản phẩm đất nền cho các nhà đầu tư".

UBND quận 10 cho biết nơi đây chưa nhận được pháp lý để triển khai dự án đất nền mặt tiền tại khu đất này. Nhận thấy thông tin quảng cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, UBND quận 10 thông báo đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn quận được biết nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tránh thiệt hại về tài sản khi tham gia các giao dịch mua bán, đầu tư, sang nhượng tài sản đất nền, không để phát sinh tình trạng lôi kéo, phát triển khách hàng, nhà đầu tư tại khu đất nêu trên.

UBND quận 10 cảnh báo dự án 'ma' Đất Vàng LeGa Fashion

Hồi tháng 6, nhiều thông tin quảng cáo, chào bán giá rẻ, có sổ hồng từng nền tại khu đất mặt tiền đường Thành Thái và Tô Hiến Thành, phường 14 cũng được rao bán rầm rộ.

Do đó, UBND quận 10 đưa ra đề nghị người dân cảnh giác với các quảng cáo, giao dịch kinh doanh đất nền, căn hộ tại khu đất này. Quận cũng giao UBND phường 14 tiến hành rà soát, lắp dựng bảng thông tin cảnh báo ngay tại khu đất với nội dung: “Khu vực hiện không có bất kỳ dự án phát triển nhà ở đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định. Đề nghị cảnh giác với các quảng cáo, giao dịch kinh doanh đất nền căn hộ”.

Các đối tượng còn rao bán đất ngay chính trong công viên, khu ký túc xá cả Học viện Cán bộ TP HCM, phường 12, quận Bình Thạnh hoặc đất nền dự án bất hợp pháp trên đường Phan Chu Trinh - Chu Văn An, gần Học viện Cán bộ TP HCM.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thạnh sau đó khẳng định, việc rao bán đất của các đối tượng là lừa đảo, lợi dụng khu đất đang triển khai xây dựng công viên và ký túc xá đã được dựng tôn che chắn, các đối tượng đã chụp ảnh và đăng lên mạng để rao bán đất ảo cho người dân.

Nhiều giám đốc bán dự án "ma" bị bắt

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài (Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Tài thành lập công ty vào năm 2017, đặt trụ sở trên đường Trần Văn Giàu, quận Bình Tân.

Ông Tài mua 2 khu đất có tổng diện tích gần 11.000 m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Hai khu đất này đang thuộc diện quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và đang được Tài thế chấp ngân hàng.

Đầu năm 2020, dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án nhưng Tài vẫn thuê người lập bản vẽ 2 khu đất, phân thành 119 nền đất rồi rao bán.

Cụ thể, Tài ký hợp đồng chuyển nhượng cho người đàn ông tên T. 17 nền đất với số tiền 58 tỷ đồng. Tài cam kết 3 tháng sẽ bàn giao nền đất cho ông T. và được khách trả trước 31 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá thời hạn Tài vẫn không giao đất cho khách hàng mà có động thái bỏ trốn nên bị ông T. làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt bị can Tài. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Công an TP HCM đã bắt giam bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng địa ốc Thiên Ân Phát để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bà Phúc bằng nhiều cách khác nhau đã phù phép các thửa đất nông nghiệp tại quận 9 thành dự án đất nền rồi bán cho hàng chục khách hàng chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỉ đồng. Thậm chí, cùng một thửa đất nhưng bà Phúc đã bán cho 4 cá nhân, tổ chức khác nhau.

Nhiều khách hàng cho biết họ đã nhiều lần kéo đến Công ty Thiên Ân Phát và Thủ Đức Land yêu cầu trả lại tiền nhưng bà Phúc và các cá nhân liên quan liên tục thất hứa. Bà Phúc nhiều lần ra thông báo thời hạn trả lại tiền, đồng thời yêu cầu khách hàng rút đơn tố cáo, thế nhưng hết đợt này đến đợt khác khách hàng vẫn chưa được trả lại tiền.

Hồi tháng 7, Công an cũng đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (36 tuổi, ngụ quận 8), Giám đốc Công ty Tiên Phong Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới nhiều dự án đất nền “ma” do công ty này tự ý vẽ ra.



Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định bằng thủ đoạn lập ra dự án “ma” là khu dân cư Gò Cát - Phú Hữu, Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của khách hàng hơn 41 tỉ đồng.