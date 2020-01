Loạt đại gia bất động sản bị khởi tố, bắt giam năm 2019

Sếp địa ốc Alibaba bị bắt

Sau một thời dài tiếng tăm, tối 24/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Luyện có vai trò chủ mưu cầm đầu, đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba và là em ruột ông Luyện), các nhân viên Công ty Alibaba nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Sau đó, Nguyễn Thái Luyện dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác cùng hệ thống tự ý lập hàng loạt dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái luật, quảng cáo gian dối để lừa hàng ngàn khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất, chiếm đoạt một số lượng tiền đặc biệt lớn từ khách hàng.

Cơ quan công an xác định Công ty Alibaba giới thiệu, bán đất cho hơn 6.700 khách hàng, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giam nguyên Giám đốc Petroland Bùi Minh Chính

Ngày 2/10/2019, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Bùi Minh Chính – nguyên Giám đốc công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) để làm rõ, xử lý về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Bùi Minh Chính - nguyên Giám đốc Petroland.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2012 đến 2018, ông Bùi Minh Chính với vai trò là Giám đốc Petroland, đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng tài sản của tòa nhà Petroland Tower ở số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7 (TP.HCM) với ưu đãi về phí dịch vụ, miễn phí tiền điện, chỗ đậu xe... gây bất lợi và dẫn đến việc Petroland bị thua lỗ kéo dài.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hợp đồng kinh tế gây thiệt hại cho Petroland liên quan đến ông Bùi Minh Chính.

Video: Lý do CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị bắt. Nguồn: Cafeland.



Sếp nữ Công ty Angel Lina bị bắt

Phạm Thị Tuyết Nhung dựng nhiều dự án "ma".

Ngày 2/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, ngụ Q.4), Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Công ty Angel Lina của bà Nhung đã dựng lên nhiều dự án “ma” trên đất công cộng, đất quy hoạch tại quận 9, quận Bình Tân rồi rao bán cho người dân dưới hình thức góp vốn đầu tư.

Bắt tạm giam Giám đốc địa ốc Hưng Thịnh

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Kha, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty Địa ốc Hưng Thịnh Phát.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hưng Thịnh Phát là công ty hoạt động tương tự Công ty Alibaba, rao bán dự án “ma” , bán đất nền trên đất nông nghiệp có dấu hiệu lừa đảo.

Hưng Thịnh Phát rao bán hàng chục dự án “ma” từ Phan Thiết đến Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam như City 1, City 2, City 3; Phong Nẫm; Hàm Liêm 1 - Hàm Liêm 5…

Sở Xây dựng Bình Thuận xác nhận, những dự án của công ty Hưng Thịnh Phát đều chưa được sở cấp phép. Tài khoản của ông Nguyễn Hữu Kha sau đó cũng đã bị ngân hàng tạm thời phong tỏa để điều tra.

Khởi tố cựu Tổng giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang

Ngày 24/12/2019, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Uy (sinh năm 1976, quê Hà Nội) nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu dân cư cồn Tân Lập.

Dự án Cồn Tân Lập được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận đầu tư vào năm 2011. Dự án lúc đầu giao cho Công ty CP Sông Đà Thăng Long. Sau đó công ty này liên doanh với Công ty CP Sông Đà Nha Trang thực hiện dự án.

Dự án có mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích gần 8 ha. Dự kiến hoàn thành vào năm 2013 nhưng đến nay, sau 8 năm triển khai, chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan.