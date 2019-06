Chiêu trò kinh điển của ông Trump: “Lợi dụng” Hoàng gia Anh?

Tin đồn

Từ năm 1981 tới năm 1995, nhiều thông tin được loan tải trên các trang báo về việc thành viên của Hoàng gia Anh mua căn hộ trong tòa nhà của Trump. Dĩ nhiên điện Buckingham luôn lên tiếng bác bỏ mỗi khi có cơ hội.

Khi tòa tháp Trump mở cửa vào tháng 2/ 1983, rộ tin đồn Hoàng tử Charles và vợ tìm mua một căn hộ trong tòa nhà này. Tin tức này phần nào đã tạo ra danh tiếng lớn cho Trump Tower.

Ban đầu thông tin chỉ xuất hiện trên những tờ lá cải, nhưng sau đó những trang báo như Associated Press hay Boston Globe cũng đưa tin. Tờ Associated Press viết rõ: “Hoàng tử Charles và cô dâu mới đang lên kế hoạch mua một căn hộ 21 phòng trị giá 5 triệu đô la trong một tòa nhà đang được xây dựng. Các trợ lý của điện Buckingham đã gặp Donald Trump, nhà phát triển Tháp Trump trên Đại lộ số 5 tại Phố 57, trong chuyến thăm của hoàng tử tới New York vào tháng 6 năm ngoái”.

Trả lời về tin đồn này, tỉ phú Trump được báo giới dẫn lời nói rằng nguyên tắc của ông là bình luận về bán hàng. Ông cũng từ chối xác nhận hoặc phủ nhận tin đồn.

Phóng viên sau đó đã gọi thẳng tới Điện Buckingham. Khi đó, vợ chồng hoàng tử Charles đang đi nghỉ tuần trăng mật ở du thuyền Britannia. Phát ngôn viên của Điện Buckingham chỉ nói: họ không thể xác nhận hoặc phủ nhận tin đồn.

Ngay sau đó, chuyện một cặp vợ chồng hoàng gia đang cân nhắc mua một căn hộ ở Trump Tower đã nhanh chóng trở thành tin trang nhất trên trên nhiều tờ báo.

Những tuyên bố khó đỡ

Cái tên Donald Trump một lần nữa được gắn với Hoàng gia Anh vào tháng 9/1992, khi ông cố gắng vực lại đế chế tài chính đang gặp khó của mình.

Tờ New York Post loan tin Công nương Diana muốn mua căn hộ trị giá 5 triệu đô la, cũng tại Tháp Trump.

Michael d'Antonio, tác giả của “Sự thật về Trump” viết: “Hiểu về văn hóa của người nổi tiếng, Trump đã đưa ra những tuyên bố khó đỡ về những người phụ nữ đẹp và những người nổi tiếng muốn mua bất cứ thứ gì của đế chế Trump. Khi những mẩu tin vốn là những trò giải trí này nhưng lại được đăng trên những tờ đáng tin cậy như Associated Press lại trở nên chính thống”.

Điện Buckingham đã ngay lập tức bác bỏ và thông báo không mua căn hộ nào.

Một năm sau, trong lần xuất hiện trên Howard Stern Show vào tháng 11/1993, Trump đã được hỏi về việc Công nương Diana nhắm đến một căn hộ trong Tháp Trump. Ông cho biết, “chúng tôi đang cố gắng mời Quý bà Di đến bữa tiệc. Đó là một phần trong thỏa thuận mua căn hộ ở Trump Tower. Cô ấy không thể có căn hộ ở Trump Tower trừ khi cô ấy đến bữa tiệc."

Một năm sau, vào tháng 10/1994, trang nhất của tờ New York Post loan tin Công nương Diana đã định mua một căn hộ trị giá 3,5 triệu đô la trong Tháp Trump.

The Post cho biết, Công nương Diana đã nói chuyện với Donald Trump và nhà soạn nhạc người Anh Andrew Lloyd Webber – người kết nối Diana với căn hộ. Nhưng trợ lý của Andrew cho biết đây là tin vịt, họ không quen biết nhau.

Điện Buckingham một lần nữa lên tiếng: "Công nương không định mua một căn hộ ở Mỹ hay ở nơi khác và không có kế hoạch sống ở bất cứ đâu ngoài Anh."

Hai tháng sau, tháng 12/1994, lại rộ chuyện Công nương Diana và Hoàng tử Charles gia nhập câu lạc bộ của Trump Mar-a-Lago.

Kinda Merlin, giám đốc thành viên của Mar-a-Lago rỉ tai Palm Beach Post rằng, cặp vợ chồng hoàng gia đã từng nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ và trả khoản phí khởi đầu 50.000 đô la. Trump khoe rằng ông rất hào hứng.

Điện Buckingham ngay lập tức cải chính, "thông tin đó hoàn toàn vô nghĩa. Hoàng tử và công nương đã không trả bất kỳ khoản tiền nào để tham gia. Nếu tỷ phú Donald Trump muốn họ là thành viên danh dự, thì điều đó tùy thuộc vào ông ấy."

Trước phản ứng kịch liệt của hoàng gia, Tỷ phú Trump lên tiếng, “Tôi đã viết thư cho cả hai đề nghị làm thành viên danh dự. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ phản hồi nào, nhưng Hoàng tử Charles đã đến Mar-a-Lago và tôi biết ông ấy thích nó.”