Chào bán bảo hiểm COVID-19: Những công ty nào sẽ dính án phạt 60-70 triệu đồng?

Sau khi biết một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-COV-2 gây ra, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết các công ty bảo hiểm phi nhân thọ sẽ bị phạt tiền 60-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi: “Triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn”.



Theo quy định theo Nghị định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ: “Các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe phải được Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi triển khai”.

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chủ động rà soát, chấn chỉnh trong toàn hệ thống triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ đảm bảo quy định pháp luật.

Liên quan đến bảo hiểm COVID-19, trên thị trường nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã đưa ra thị trường gói sản phẩm với quyền lợi riêng cho dịch bệnh này.

Đơn cử Bảo hiểm Bưu điện (PTI) kết hợp với nhiều ngân hàng như Sacombank, VPBank, LienVietPostBank cung cấp sản phẩm bảo hiểm Anti-COVID cho các khách hàng.

Sản phẩm được chia thành 3 gói bảo hiểm với mức phí từ 30.000 đồng đến 300.000 đồng tương ứng với các kỳ hạn bảo hiểm linh hoạt gồm 3 tháng, 6 tháng và 1 năm.

Mức quyền lợi bảo hiểm khi tử vong do COVID-19 từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng, trợ cấp nằm viện điều trị COVID-19 từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Bảo hiểm PJICO cũng có chương trình Peaceful Life bảo hiểm toàn diện mọi rủi ro của khách hàng, bao gồm những bệnh thông thường, tai nạn và người có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Chương trình bảo hiểm của PJICO cung cấp một số quyền lợi cho khách hàng như miễn áp dụng thời gian chờ đối với trường hợp nằm viện/tử vong do nhiễm virus Covid-19 hoặc tai nạn, áp dụng thời gian chờ 15 ngày đối với trường hợp nằm viện/tử vong do do bệnh thông thường, số tiền bảo hiểm chi trả tối đa do tử vong khi nhiễm Covid-19 là 200 triệu đồng.

Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (BSH) cũng có sản phẩm Encovy (nCoV Shield) cho các đối tượng không giới hạn công dân Việt Nam mà còn cho cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Sản phẩm này không giới hạn độ tuổi tham gia, không giới hạn chi trả phí điều trị/ngày nằm viện và không giới hạn số ngày nằm viện.

Quyền lợi trợ cấp trong thời gian điều trị tại khu cách ly trong các cơ sở y tế với mức 100.000 đồng/người/ngày. Chi phí của nCoV Shield là 200.000 đồng/người/năm, có hiệu lực ngay lập tức sau khi khách hàng hoàn tất mua sản phẩm.

VietinBank Insurance (VBI) cũng có gói Bảo hiểm Corona Shield với thời hạn chỉ 3 tháng với mức phí 3 gói có giá trị lần lượt 33.000 đồng, 66.000 đồng và 99.000 đồng.

Khách hàng hoặc người thụ hưởng sẽ được nhận số tiền bảo hiểm trong trường hợp dương tính với COVID-19 hoặc tử vong vì dịch.

Mức trợ cấp điều trị trong bệnh viện có thể lên đến 3 triệu đồng và mức thanh toán cho trường hợp tử vong vì dịch lên đến 150 triệu đồng.

FWD Việt Nam đã giới thiệu gói bảo hiểm mang tên "FWD Bảo hiểm Corona và hỗ trợ viện phí" dành cho công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 50.

Chương trình bảo hiểm gồm 3 gói: FWD50, FWD100 và FWD150 với mức phí chi trả tương ứng là 760.000 đồng, 1 triệu đồng và 1,08 triệu đồng một năm. Hợp đồng có thời hạn tròn 1 năm từ khi hai bên xác nhận ký kết.

Các trường hợp không thể mua bảo hiểm bao gồm ung thư, nhồi máu cơ tim, tiểu đường, viêm gan, loét dạ dày, tăng huyết áp, viêm khớp, tâm thần. Ngoài ra, các trường hợp nằm bệnh viện từ 3 ngày trở lên (trừ sinh con) hoặc điều trị y tế 7 ngày trở lên cũng không được phép sử dụng dịch vụ.

Khách hàng mua bảo hiểm có kết quả dương tính với Covid-19 sẽ nhận số tiền bảo hiểm 20 triệu đồng. Nếu khách hàng tử vong vì dịch, người thụ hưởng sẽ nhận từ 100 triệu đồng tới 300 triệu đồng tùy gói bảo hiểm.

Ngoài ra, FWD cũng có chính sách hỗ trợ phí điều trị nội trú cho các trường hợp nhập viện vì Covid-19.

Bảo hiểm PVI đã công bố chương trình bảo hiểm với các trường hợp liên quan đến Covid-19 với 2 gói Corona++1 và Corona++2. Mức phí bảo hiểm lần lượt cho các gói là 195.000 đồng và 330.000 đồng một năm. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 1 đến 65 tuổi.

Phạm vi bảo hiểm của Corona++ tương đối rộng, bao gồm tử vong do nhiễm virus corona, do tai nạn và ốm bệnh thông thường (trừ các bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Chính phủ).

Trong trường hợp khách hàng tử vong vì COVID-19, người thụ hưởng sẽ nhận 100 triệu đồng hoặc 300 triệu đồng tùy gói bảo hiểm họ đã mua.

Ngoài ra, với khách hàng mua gói bảo hiểm Corona++2 có kết quả dương tính với COVID-19 và phải điều trị nội trú, PVI cũng sẽ hỗ trợ viện phí tối đa 300.000 đồng/ngày trong tối đa 30 ngày.