Hàng loạt logo các thương hiệu nổi tiếng thay đổi phiên bản chống COVID-19

Thương hiệu trà thanh nhiệt Dr Thanh công bố logo mới, với hình ảnh nhà sáng lập Trần Quí Thanh đeo khẩu trang. Thông điệp của tập đoàn Tân Hiệp Phát là "Hãy cùng tuân thủ các chỉ đạo phòng chống virus COVID-19". Trên biểu tượng Coca-Cola, các chữ cái trong logo được cách xa nhau với khẩu hiệu "Cách xa nhau là cách tốt nhất để duy trì kết nối". Logo của tập đoàn Hòa Phát giãn nhau khoảng cách 2 mét thay vì san sát nhau như trước đây. Khoảng cách trên logo siêu thị điện máy Nguyễn Kim cũng là 2 mét. Thương hiệu kem đánh răng Closeup cũng "biến thành" Close up khoảng cách không làm ta xa cách, kèm theo hastag giữ khoảng cách an toàn 2 mét. Biểu tượng Logo VIB cũng được "bật chế độ" 2 mét "Vì bạn". Logo hình chữ M của McDonald's cũng đã bị tách rời làm hai nửa. Đại diện McDonald's chia sẻ sự thay đổi này là nhằm nhắc nhở khách hàng về sự giãn cách xã hội trong mùa COVID-19. Logo mạng xã hội việc làm của Microsoft, LinkedIn thì được đổi thành Locked in, với ý nghĩa hãy ở trong nhà phòng chống COVID-19. Nàng tiên cá của hãng cà phê nổi tiếng Starbucks được cho đeo khẩu trang phòng dịch. Thay vì logo 2 hình tròn đỏ và cam lồng vào nhau, nay logo Mastercard phân ly "mỗi người một nơi" để tuân thủ cách ly xã hội. Video: Dịch Covid-19: Liệu Việt Nam có thiếu thực phẩm? Nguồn: VTC16

