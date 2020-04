Mỏi mắt ngắm vườn rau sạch trong biệt thự tiền tỷ của Hoa hậu Việt

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My hiện không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz mà chủ yếu tập trung kinh doanh. Người đẹp có cuộc sống đáng mơ ước ong căn biệt thự màu trắng trị giá hàng triệu USD ở quận 2. Tại "chốn bình yên" đắt giá này, Giáng My cũng tự trồng nhiều loại rau, hoa để không gian sống thêm đẹp. Vườn rau của Hoa hậu Giáng My được trồng trong những chậu sành hoặc khoảng đất trống quanh nhà, lên xanh tốt. Tận dụng thời gian rảnh rỗi lúc nghỉ dịch COVID-19, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã dành thời gian chăm sóc khu vườn của mình. Giáng My cho biết trong vườn nhà chị có hơn 10 loại rau. Rau nào cũng đều xanh tốt, non mơn mởn. Tại Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương cũng chia sẻ hình ảnh trồng rau, nuôi gà trong những ngày rảnh rỗi vì dịch bệnh. Phạm Hương trồng một số loại rau, quả, thi thoảng được thu hoạch sản phẩm cây nhà lá vườn. Người đẹp còn thu hoạch cả khoai tây. Á hậu Tú Anh cũng tranh thủ trồng hoa, rau củ trong thời gian ở nhà hạn chế ra đường. Cô khoe vườn hoa cẩm tú cầu đang trổ hoa cực đẹp. Á hậu Việt Nam 2014 còn tranh thủ trồng cà chua. Hoa hậu quý bà hòa bình thế giới 2017 Phương Lê cũng sở hữu cơ ngơi rộng 1.200 m2 ở quận 2 TP HCM, trồng đủ loại rau quả, thu hoạch quanh năm. Hoa hậu Phương Lê tiết lộ, hầu hết những cây ăn quả như cóc, ổi, xoài... được cô bứng cả gốc từ quê nhà ở Trà Vinh lên Sài Gòn trồng. Giàn mướp hương nhà hoa hậu khiến nhiều người bất ngờ vì có những quả dài cả mét. Phương Lê trồng rau và cây xanh ở mọi khoảng trống trên sân thượng, quanh vườn nhà. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Vườn rau trên sân thượng. Nguồn: Star talk.

