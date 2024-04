Chăn nuôi 3F lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng, BAF kinh doanh thế nào?

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.198 tỷ đồng, giảm 26,6% so với năm 2022.

Lợi nhuận của công ty cũng ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng, trong đó lợi nhuận thuần đạt 342.27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30.8 tỷ đồng, giảm tương ứng 34.7% và 89.3% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của BAF

BAF tăng cường vay nợ trong năm ngoái, dẫn đến tổng nợ của công ty tăng 56,3% so với cuối năm 2022. Tuy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty ổn định nhưng hàng tồn kho lại tăng cao 82% so với cùng kỳ, tương đương tăng 723 tỷ đồng.

Hiệu quả sử dụng vốn của BAF Việt Nam kém do nợ gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu và vòng quay tổng tài sản chỉ đạt 80%, thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp cùng ngành. ROA và ROE của BAF Việt Nam lần lượt là 0,35% và 1,2%, thấp hơn nhiều so với Lộc Trời - một doanh nghiệp cùng ngành. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của BAF Việt Nam giảm 95% so với cùng kỳ, xuống còn 23 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo BaF Việt Nam cho biết kết quả kinh doanh giảm mạnh chủ yếu là do giá heo hơi duy trì ở mức thấp trong nửa đầu năm 2023 và việc đưa các trang trại mới vào vận hành cần thời gian cho lứa đầu.

Công ty đã chủ động giữ lại toàn bộ lượng heo cai sữa để nuôi lớn lấy thịt thay vì bán sớm như trước đây, dẫn đến việc một phần sản lượng của năm 2023 sẽ dời sang năm 2024, và điểm rơi sản lượng đầu sẽ vào những tháng đầu năm 2024.

Hiện nay, BaF Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch sang mô hình chăn nuôi heo 3F, với mục tiêu tăng sản lượng heo thương phẩm từ 1 triệu con trong năm 2024 lên 6 triệu con vào năm 2030.

Phát triển mô hình 3F là mục tiêu chiến lược của BAF

Cụ thể, mô hình chăn nuôi 3F (Feed, Farm, Food) gồm:

Trang trại: BAF đang đầu tư xây dựng thêm nhiều trang trại chăn nuôi heo hiện đại, áp dụng các công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng sản phẩm và môi trường chăn nuôi.



Nhà máy thức ăn chăn nuôi: BAF tự sản xuất thức ăn chăn nuôi cho đàn heo của mình, giúp kiểm soát chất lượng thức ăn và giảm chi phí sản xuất.

Nhà máy chế biến thực phẩm: BAF đang đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm để đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Nhờ giá heo hơi hồi phục, giá thức ăn chăn nuôi giảm và quy mô đàn lợn được mở rộng, BaF Việt Nam được dự báo sẽ đạt doanh thu 5.617 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 252 tỷ đồng trong năm 2024, lần lượt tăng 15% và 127% so với năm 2023. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ mảng chăn nuôi heo, vốn được kỳ vọng sẽ đóng góp 37,7% vào tổng doanh thu của công ty.