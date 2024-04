Hiện trạng đập dâng gần 1.500 tỷ sau hơn 4 năm thi công

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt BQLDA tỉnh Quảng Ngãi) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh xin gia hạn thời gian hoàn thành đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc vào năm 2025. (Ảnh: Tiền Phong). Theo BQLDA tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2024, đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được bố trí vốn hơn 227 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. (Ảnh: Tiền Phong). Đến nay, còn 5 tháng thi công nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên đơn vị vẫn chưa được bố trí vốn để thi công. Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình. (Ảnh: KTMT). Theo tìm hiểu, dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nối 2 xã Tịnh An và Nghĩa Dũng (TP Quảng Ngãi) được phê duyệt lần đầu vào tháng 4/2004 với tổng mức đầu tư 60,7 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của dự án tăng lên 1.498 tỷ đồng (gấp hơn 24 lần), nguồn vốn từ nguồn cải cách tiền lương và ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Nhà đầu tư). Dự án do BQLDA tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án gồm cống ngăn sông 19 khoang, với tổng bề rộng gần 720m; bốn khoang tràn Piano; đường cá đi rộng 5m; cầu và đường giao thông có tổng chiều dài hơn 974m, chiều rộng mặt cầu 12m... (Ảnh: KTMT). Mục tiêu là dâng nước tạo cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường cho TP Quảng Ngãi. Ngoài ra, hạn chế xâm nhập mặn trong lòng sông về phía thượng lưu đập trong điều kiện biến đổi khí hậu, và khai thác quỹ đất phát triển đô thị dọc sông Trà Khúc… (Ảnh: Tiền Phong). Dự án khởi công tháng 7/2019, dự kiến hoàn thành năm 2021. Tuy nhiên, sau đó phải gia hạn hai lần vào năm 2022 và 2024. (Ảnh: Tiền Phong). Đến tháng 8/2020, UBKT Trung ương phát hiện công trình có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện. Trong lúc đó tỉnh Quảng Ngãi lại gặp khó khăn về ngân sách, cùng với dịch COVID-19 nên phải tạm dừng thi công. (Ảnh: Tiền Phong). Theo BQLDA tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2019 đến nay, dự án đã thi công đạt 88% khối lượng giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, còn nhiều việc dở dang, rất khó "gỡ rối" được trong năm 2024. (Ảnh: Phạm Anh). Cụ thể, là công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều hộ dân thuộc thôn Ân Phú, xã Tịnh An (TP Quảng Ngãi). Hiện tại, hàng chục người dân ở đây chưa được bố trí tái định cư để di dời, buộc phải ở lại trên nhà, đất cũ. (Ảnh: Tiền Phong). Ngoài ra, các đơn vị thi công chưa tiếp cận được 2/19 khoang cống để tiến hành thi công dưới nước. Trong khi, đến ngày 31/8 phải tạm dừng để thanh thải dòng chảy, hoàn trả mặt cắt thoát lũ cho sông Trà Khúc để đảm bảo an toàn phòng lũ.

