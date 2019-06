CEO Group vay nợ ngân hàng, tổ chức tín dụng số tiền "khủng" như nào?

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, việc liên tục mở rộng quỹ đất, xây dựng các dự án không chỉ khiến CEO Group liên tục phải tăng vốn điều lệ mà doanh nghiệp ngày càng phải tích cực đi vay.



Vốn điều lệ của CEO Group được tăng lên từ 343 tỷ đồng năm 2013 đến 1.544 tỷ đồng vào năm 2018. Năm 2013, khoản đi vay ngắn hạn và dài hạn các ngân hàng và tổ chức tín dụng của tập đoàn CEO khoảng 132 tỷ đồng, thì tới ngày 31/3/2019, con số này lên tới 2.229 tỷ đồng, xấp xỉ so với con số tổng vốn chủ sở hữu 2.294 tỷ đồng.

Không chỉ vay nợ tăng lên mà hạng mục hàng tồn kho cũng tăng trưởng rất nhanh, thống kê đến 31/3/2019, hàng tồn kho chiếm tới 27% tổng tài sản, chưa kể tới khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn hơn 1.035 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp này đạt hơn 1.041 tỷ đồng, tăng gần 250% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này của quý 1/2018 chỉ có 417 tỷ đồng.

Do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng tăng đáng kể, vượt 64,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 302 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 104 tỷ đồng, tăng 34% so với quý 1/2018.

Phối cảnh dự án Seven Star tại lô đất vàng D27 từng được Tập đoàn CEO Group quảng cáo. Phía CEO Group cho biết, sở dĩ quý 1/2019 vừa qua, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh là do doanh thu hợp nhất cả công ty trong quý tăng 624 tỷ đồng (tăng 149,6%), giá vốn tăng 506 tỷ đồng (tăng 217,5%).

Vào tháng 3 vừa qua, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, với mục địch tiếp tục mở rộng và bổ sung nguồn vốn xây dựng, các cổ đông CEo Group đã thông qua việc phát hành thêm gần 103 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong quý 2và 3/2019 (bằng 66,7% tổng số cổ phần hiện có) với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu (tương đương gần 1.030 tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ lên hơn 2.573 tỷ đồng.

Theo đó, CEO Group dành tới 450 tỷ đồng đầu tư dự án River Silk City phân kỳ IV, V, VI; gần 293 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn - phát triển dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City và hơn 171 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang.