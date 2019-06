Tiền trong tài khoản 2 khách hàng Vietcombank đồng loạt 'bốc hơi' trong đêm

Lạ kì toàn bộ tiền trong tài khoản "bốc hơi" sau một giấc ngủ

Sáng 1/6, anh H.M.L, chủ nhân chiếc thẻ ATM Vietcombank tại TP HCM cho hay: "Hôm qua tôi đi làm về đến nhà gần 12h đêm, tắm rửa, ngủ một giấc tới sáng. Mở mắt ra kiểm tra điện thoại thì thấy tiền bị trừ liên tục.

Số tiền bị trừ đều đều là 3.003.300 đồng/lần, mỗi lần trừ cách nhau khoảng 1 phút, cho tới khi trong tài khoản chỉ còn hơn 1,3 triệu đồng thì dừng. Ngay lập tức tôi đã gọi điện đến số điện thoại ghi trên thẻ, nhân viên báo là giờ khóa thẻ lại và thứ Hai ra điểm giao dịch nhờ kiểm tra lại".

Tổng số tiền anh L. cho hay bị mất là 33 triệu đồng.

Hai khách hàng hoang mang khi số tiền trong thẻ ATM Vietcombank đồng loạt "ra đi" mặc dù thẻ vẫn trong ví chỉ sau một giấc ngủ. (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ anh L bị mất tiền, cùng ngày 1/6, anh N.C.D sống tại TP HCM cũng bị vụ việc tương tự khi sau một giấc ngủ, toàn bộ số tiền trong tài khoản Vietcombank của anh "bốc hơi" không còn gì.

Chia sẻ trên trang facebook cá nhân anh D. cho biết: "Sáng sớm thức dậy tình cờ phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng Vietcombank không cánh mà bay mất sạch sẽ. Xem số dư trong tài khoản trên Internet Banking mà thấy mấy con số bên trái đi đâu mất tiêu hết, nhìn hoa cả mắt tưởng nhìn nhầm hay sao vậy trời. Xem sao kê giao dịch thì thấy đã rút tiền từ máy ATM trong ngày 1/6/2019, đêm qua vẫn ngủ rất ngon và thẻ ATM vẫn đang cầm trên tay mà ta.

Trắng tay sau một đêm với Vietcombank là có thật rồi, không phải giấc mơ hay những bài báo đã từng đọc về những trường hợp tương tự".

Vietcombank cho biết ngân hàng đã tiếp nhận thông tin khách hàng mất tiền và sẽ phối hợp với bộ phận nghiệp vụ tra soát để xem xét lại cụ thể, để có những phản hồi lại cho khách hàng sớm nhất.

Vietcombank thừa nhận trong thời gian vừa rồi cũng có nhiều khách hàng gặp tình trạng tương tự, tức không giao dịch, thẻ ATM giữ bên mình nhưng tiền vẫn bị trừ.

Nhiều vụ "tiền bốc hơi' không lí do của Vietcombank



Vietcombank cũng đã nhiều lần "dính lùm xùm" khách hàng tố tiền trong thẻ bỗng dưng biến mất vô cớ.

Ngày 27/11/2018, báo An Ninh tiền tệ thông tin, anh H.P nhận được tin nhắn thông báo rút tiền đầu tiên vào lúc 6h22 phút với số tiền 2 triệu đồng. Sau đó, tài khoản của anh liên tục bị rút với số tiền tương tự. Khi số dư tài khoản của anh H.P chỉ còn hơn 1,9 triệu đồng lại có thêm hai giao dịch rút tiền cuối cùng, với số tiền lần lượt là 1 triệu đồng và 800.000 đồng.

Báo Kiến Thức cũng thông tin, trong tháng 5/2017, anh Nguyễn Thành Nam (TP HCM) - chủ tài khoản số 00710009xxx cho biết vào sáng 13/5, khi ngủ dậy anh phát hiện tài khoản bị rút hơn 30 triệu đồng, phát sinh 7 giao dịch trong khoảng thời gian từ 3h42 - 5h34 sáng cùng ngày.

Trong đó, 5 giao dịch thành công, hai giao dịch báo lỗi do hết tiền. Toàn bộ giao dịch đều là thanh toán vé máy bay mua từ website của hãng AirAsia tại các nước Myanmar, Indonesia, Singapore...

Đáng nói là anh Nam chưa từng giao dịch mua hàng online ở nước ngoài cũng như chưa từng mua vé máy bay của AirAsia.

Ngay khi vụ việc xảy ra, anh Nam đã báo khóa tài khoản và phản ánh với nhân viên ngân hàng. Nhưng do sự việc diễn ra vào ngày cuối tuần nên ngân hàng hẹn anh Nam sang tuần vào ngày thứ hai (15/5) mới giải quyết.

Năm 2016, ngân hàng Vietcombank bị khách hàng N.T.N.H. tại Hà Nội tố chị có tài khoản số 001100115xxxx được mở tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Trần Quang Khải. Vào lúc 23h18' ngày 4/8/2016, tài khoản chị H. bị đối tượng khác chuyển 100.000.000 đồng từ số thẻ của chị sang số thẻ khác.

Vào lúc 12h56' ngày 5/8/2016, chuyển tiếp 2 giao dịch qua thẻ với số tiền 100.000.000 đồng. Vào lúc 5h17' ngày 5/8/2016, chuyển 3 giao dịch qua internet banking, mỗi giao dịch có số tiền 100.000.000 đồng.

Tổng 7 giao dịch là 500.000.000 đồng.

Chị Hương nhận được tin nhắn báo số dư tài khoản vào email vào buổi sáng, tuy nhiên không có tin nhắn mã OTP như thường có khi giao dịch. Vào thời điểm diễn ra việc chuyển tiền này, chị Hương đang ngủ ở nhà và thẻ ATM vẫn ở trong túi xách. Sợ hãi, chị Hương gọi điện cho Vietcombank để thông báo và khóa tài khoản vào lúc 7h50, ngày 5/8/2016.

Chị H cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, chị đã rất khó khăn trong việc liên lạc qua tổng đài 24/7 của ngân hàng để phản ánh về vụ việc và hầu hết các cuộc điện thoại tổng đài viên đều hỏi có click vào đường link nào không. Câu trả lời là không và từ khi sử dụng dịch vụ của Viecombank, chị chưa bao giờ nhận được khuyến cáo nào.

Mới đây, ngày 17/1, Dân Trí cũng phản ánh việc chị Nguyễn Thị Hoa và anh Nguyễn Khắc Tiến (trú xóm 5, xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An) đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an để nhờ vào cuộc làm rõ vụ việc số tiền 1,5 tỉ đồng mà vợ chồng chị gửi vào ngân hàng Vietcombank phòng giao dịch Quán Bàu (TP. Vinh, Nghệ An) nhưng "đột nhiên" biến mất không rõ lí do.

Mặc dù phía ngân hàng Vietcombank đã lên phương án tra soát để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng một cách tốt nhất nhưng dường như vẫn chưa thể trấn an được do nỗi lo sợ tiền có thể ra đi bất cứ lúc nào và trong tình trạng trắng tay không thể ngờ trong chớp mắt.