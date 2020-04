CDC Hà Nội “ăn tiền bẩn“: Cty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông đóng vai trò gì?

(Kiến Thức) - Bị can Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1985, là đồng phạm trong vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tập Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội (gọi tắt là CDC Hà Nội); Quyết định khởi tố bị can; Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng liên quan.

Nguyễn Thanh Tuyền. Ảnh: Công an TP HCM

Theo đó, 4 công ty có liên quan đến vụ án CDC Hà Nội “ăn tiền bẩn“ bao gồm CTCP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech.

Trong đó, bị can Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1985, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông là một trong những đồng phạm của vụ án nói trên. Trước thông tin này, dư luận đang rất thắc mắc, bị can là nhân viên của công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, vậy công ty này đóng vai trò gì trong vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội?

Cơ quan điều tra cho biết, bị can Nguyễn Thanh Tuyền và các bị can khác trong vụ án đã có hành vi cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các quyết định và lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can, thu hồi tài sản Nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông này thành lập ngày 27/11/2000, đóng trụ sở tại số 20, ngõ 7, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Thành.

CDC Hà Nội được biết đến với chức năng tham mưu và tổ chức phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm cho thành phố. Từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đề xuất mua thêm một hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch do số lượng mẫu nghi nhiễm COVID-19 gia tăng.

Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, CDC Hà Nội đã công bố kết quả chỉ định thầu 37 gói thầu liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.