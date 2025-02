Loại gỗ quý hiếm hơn “vàng lộ thiên” được lùng mua ráo riết

Gỗ Ipe loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới, chỉ xuất hiện ở lưu vực sông Amazon (Brazil). Ảnh: Terra Dura Landscapes Nhiều người tin rằng, Ipe là loại gỗ còn quý hiếm hơn cả gỗ sưa ở Việt Nam. Tại nước ta, gỗ sưa được coi như "khối vàng lộ thiên" vì độ quý hiếm và giá trị cao. Ảnh: Getty Trên thị trường, 1 mét khối gỗ Ipe có giá 3.775 USD (tương đương hơn 90 triệu đồng). Khoảng 96% gỗ Ipe sử dụng trên thế giới được cung cấp từ Brazil. Ảnh: Internet Do mức giá đắt đỏ nên các băng nhóm phá rừng ở Brazil ráo riết săn lùng loại quý hiếm này, dẫn đến cây Ipe ngày càng bị tận diệt. Ảnh: Duffield Timber Cây Ipe có đặc tính mọc đơn độc và xen lẫn giữa những loại cây khác với mật độ cực thấp, chỉ khoảng 1 cây/10ha. Thời gian sinh trưởng của Ipe cũng lâu hơn nhiều loại cây khác. Ảnh: Robi Decking Theo đó, người ta phải chờ từ 80 - 100 năm mới thu hoạch được cây Ipe có đường kính khoảng 1m. Do thời gian sinh trưởng lâu, lại chỉ mọc ở đúng 1 quốc gia nên cây gỗ Ipe ngày càng trở nên quý hiếm. Ảnh: Ipe Outlet Gỗ Ipe được ưa chuộng bởi có khả năng chống mối mọt, chống độ ẩm cao và nấm mốc. Ảnh: Timber Industry News Bên cạnh đó, gỗ Ipe còn được cho là khó cháy nên có tính ứng dụng cao trong đời sống. Ảnh: Teak Wood Supply Do đặc tính nổi bật về độ bền, chắc, vẻ đẹp tự nhiên sang trọng, gỗ Ipe thường được dùng làm nhiều vật dụng khác nhau như bàn ghế, ván sàn, cầu thang, thậm chí là dùng để trang trí cho du thuyền sang trọng...Ảnh: Sapele Outlet Theo thống kê của Tổ chức Gỗ nhiệt đới quốc tế, diện tích rừng Ipe bị tàn phá bởi nạn khai thác trái phép lên tới 16 triệu ha, gấp 6 lần so với diện tích được cho phép. Ảnh: Sapele Outlet Nguy cơ gỗ Ipe tuyệt chủng do nạn lâm tặc xuất hiện, những "băng nhóm mafia" chuyên khai thác trái phép gỗ hoạt động bất chấp luật pháp. Ảnh: Sapele Outlet

Gỗ Ipe loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới, chỉ xuất hiện ở lưu vực sông Amazon (Brazil). Ảnh: Terra Dura Landscapes Nhiều người tin rằng, Ipe là loại gỗ còn quý hiếm hơn cả gỗ sưa ở Việt Nam. Tại nước ta, gỗ sưa được coi như "khối vàng lộ thiên" vì độ quý hiếm và giá trị cao. Ảnh: Getty Trên thị trường, 1 mét khối gỗ Ipe có giá 3.775 USD (tương đương hơn 90 triệu đồng). Khoảng 96% gỗ Ipe sử dụng trên thế giới được cung cấp từ Brazil. Ảnh: Internet Do mức giá đắt đỏ nên các băng nhóm phá rừng ở Brazil ráo riết săn lùng loại quý hiếm này, dẫn đến cây Ipe ngày càng bị tận diệt. Ảnh: Duffield Timber Cây Ipe có đặc tính mọc đơn độc và xen lẫn giữa những loại cây khác với mật độ cực thấp, chỉ khoảng 1 cây/10ha. Thời gian sinh trưởng của Ipe cũng lâu hơn nhiều loại cây khác. Ảnh: Robi Decking Theo đó, người ta phải chờ từ 80 - 100 năm mới thu hoạch được cây Ipe có đường kính khoảng 1m. Do thời gian sinh trưởng lâu, lại chỉ mọc ở đúng 1 quốc gia nên cây gỗ Ipe ngày càng trở nên quý hiếm. Ảnh: Ipe Outlet Gỗ Ipe được ưa chuộng bởi có khả năng chống mối mọt, chống độ ẩm cao và nấm mốc. Ảnh: Timber Industry News Bên cạnh đó, gỗ Ipe còn được cho là khó cháy nên có tính ứng dụng cao trong đời sống. Ảnh: Teak Wood Supply Do đặc tính nổi bật về độ bền, chắc, vẻ đẹp tự nhiên sang trọng, gỗ Ipe thường được dùng làm nhiều vật dụng khác nhau như bàn ghế, ván sàn, cầu thang, thậm chí là dùng để trang trí cho du thuyền sang trọng...Ảnh: Sapele Outlet Theo thống kê của Tổ chức Gỗ nhiệt đới quốc tế, diện tích rừng Ipe bị tàn phá bởi nạn khai thác trái phép lên tới 16 triệu ha, gấp 6 lần so với diện tích được cho phép. Ảnh: Sapele Outlet Nguy cơ gỗ Ipe tuyệt chủng do nạn lâm tặc xuất hiện, những "băng nhóm mafia" chuyên khai thác trái phép gỗ hoạt động bất chấp luật pháp. Ảnh: Sapele Outlet