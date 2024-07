Cầu đường Hồng An có trúng gói thầu gần 24 tỷ tại Hóc Môn?

Cuộc đua của 3 nhà thầu

Nguồn MSC

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 5/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn đã hoàn thành mở thầu gói XL: Thi công xây dựng có giá dự toán 23,849 tỷ đồng. Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH thương mại dịch vụ thi công xây dựng cầu đường Hồng An (dự thầu với giá 23,133 tỷ đồng); Công ty CP xây lắp Thủy sản II (dự thầu với giá 23,594 tỷ đồng) và Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đồng Mỹ (dự thầu với giá 23,629 tỷ đồng).

Gói thầu nêu trên thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa rạch Ông Đẽo được UBND huyện Hóc Môn phê duyệt tại Quyết định 615/QĐ-UBND ngày 29/1/2024 với tổng mức đầu tư 27,360 tỷ đồng. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ".

Nếu chỉ xét về giá đã được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua Biên bản mở thầu, Công ty TNHH thương mại dịch vụ thi công xây dựng cầu đường Hồng An đang có lợi thế về giá hơn so với đối thủ.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH thương mại dịch vụ thi công xây dựng cầu đường Hồng An có địa chỉ tại phường 13, quận 11, TP HCM; thành lập năm 2008 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn, Tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; Người đại diện pháp luật Nguyễn Nhật Hồng An.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 7/2016 đến nay đã tham gia và trúng 91/106 gói thầu, trượt 9 gói, 5 gói chwua có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 5.000 tỷ đồng (với hơn 1,103 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 1.078 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 3.919 tỷ đồng. Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 91.27%; Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 95.89%. Từng "đấu" với 35 nhà thầu thắng 15/30 gói; liên danh với 20 nhà thầu thắng 16/17 gói.

Thường tham gia và trúng thầu của một số bên mời thầu như: Công ty CP tư vấn xây dựng Nhất Nguyên; Khu quản lý đường thủy Nội Địa; Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam...

Nguồn MSC

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, công ty đang chờ kết quả gói thầu Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) có giá gần 25 tỷ đồng, thuộc dự án Đường kênh số 8 (Bờ Trái), điểm đầu: đường Vườn Thơm, điểm cuối: đường kênh Liên Vùng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh làm chủ đầu tư, công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Quân mời thầu. Tại gói thầu này Công ty TNHH thương mại dịch vụ thi công xây dựng cầu đường Hồng An cạnh tranh cùng 3 nhà thầu khác.

Mới đây (21/6), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh đã phê duyệt Quyết định 559/QĐ-BQLDA công nhận KQLCNT gói Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc dự án Đường rạch Bà Lào (từ đường Ông Niệm đến km 2+800) cho liên danh Công ty TNHH thương mại dịch vụ thi công xây dựng cầu đường Hồng An và Công ty CP đầu tư xây dựng cầu đường An Khang trúng thầu với giá 18,265 tỷ đồng (giá gói thầu 18,487 tỷ đồng). Tại gói thầu này 3 nhà thầu là Công ty CP thương mại dịch vụ tư vấn thiết kế đâu tư xây dựng công trình giao thông Đại Hiệp Thành, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đồng Mỹ và Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Việt cùng trượt thầu do Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đồng Mỹ có địa chỉ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM; Thành lập năm 2004 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; xây lắp là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật ông Dương Quốc Cường.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 9/2014 đến nay đã tham gia và trúng 73/82 gói thầu, trượt 8 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 936,392 tỷ đồng (với 1,873 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu. Trong đó với vai trò độc lập hơn 506,177 tỷ đồng, với vai trò liên danh 430,215 tỷ đồng. Là khách hàng của một số bên mời thầu như: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nhật Minh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 1; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nhật Minh Tiến...

Công ty Cổ phần xây lắp Thủy Sản II có địa chỉ tại phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, thành lập năm 2006 với loại hình Công ty Cổ phần; Phùng Văn Thành là người đại diện theo pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2014 đến nay đã tham gia và trúng 41/51 gói thầu, trượt 9 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 2.251 tỷ đồng (với 94 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 796,367 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1.455 tỷ đồng...