Đồng Nai: Cty Hiệp Phong có trúng gói thầu đường giao thông hơn 9 tỷ

Cuộc đua của 3 nhà thầu

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Ngày 24/6, Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành mở Gói thầu số 04 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng hạng mục Đường giao thông có giá 9,325 tỷ đồng.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là: Công ty CP đầu tư và xây dựng Hiệp Phong dự thầu với giá 8,979 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Vinh Hưng Thịnh dự thầu với giá 9,225 tỷ đồng và Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nghị dự thầu với giá 9,319 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng đường N3 (đường Ngô Quyền), giai đoạn 1 và đường số 10 trong khu Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Cửu được UBND huyện Vinh Cửu phê duyệt tại Quyết định 3808/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 với tổng mức đầu tư hơn 17,076 tỷ đồng. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH tư vấn và quản lý xây dựng Toàn Tâm tổ chức mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ", nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách huyện.

Dự án được đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa giao thương, đảm bảo ATGT, hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch của thị trấn Vĩnh An đến năm 2025, góp phần xây dựng thị trấn thành đô thị loại IV vào năm 2030. Với tổng chiều dài toàn tuyến 488,61m bao gồm đường N3 được xây dựng với chiều dài 227,39m. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Tất Thanh, điểm cuối giới hạn từ điểm đầu tuyến đến lý trình Km0=227,39; Đường số 10 trong khu trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao được xây dựng với chiều dài 261,22m có điểm đầu giao với đường N3 (đường Ngô Quyền) tại Km0+085,74, điểm cuối giao với đường Lê Đại hành

Nếu chỉ xét về giá đã được công bố công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thông qua Biên bản mở thầu, Công ty CP đầu tư và xây dựng Hiệp Phong đang có lợi thế khi dự thầu với giá 8,979 tỷ đồng

Năng lực nhà thầu

Công ty CP đầu tư và xây dựng Hiệp Phong có địa chỉ tại Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thành lập năm 2008 với loại hình công ty cổ phần; hàng hóa, xây lắp, tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật ông Lê Tuấn Dũ.

Theo tìm hiểu, từ tháng 5/2016 - 11/2021, Công ty Hiệp Phong được ghi nhận tham gia 15 gói thầu, trúng 14 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 294 tỷ đồng; tham gia dự thầu chủ yếu ở huyện Nhơn Trạch, khi trúng 7/7 gói thầu của BQLDA huyện Nhơn Trạch.

Giai đoạn từ tháng 12/2021 đến nay, nhà thầu này được ghi nhận tham gia 12 gói thầu, trúng 9 gói, trượt 2 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 317,231 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập gần 100 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 217,598 tỷ đồng.

Là khách hàng của một số bên mời thầu: Công ty TNHH xây dựng công trình 360; Công ty TNHH tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh...

Ngày 20/12/2023, Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu đã phê duyệt Quyết định 743/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 06 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng (không bao gồm hạng mục Tháo dỡ, Trạm biến áp và PCCC) thuộc dự án Xây dựng mới hội trường, một số hạng mục và cải tạo Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Cửu. Công ty CP đầu tư và xây dựng Hiệp Phong trúng thầu với giá 18,562 tỷ đồng (giá gói thầu 19,357 tỷ đồng). Tại gói thầu này Công ty TNHH MTV Vinh Hưng Thịnh trượt thầu do E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

Trước đó, ngày 14/12/2023, Ban QLDA huyện Long Thành đã phê duyệt Quyết định 611/QĐ-BQL công nhận KQLCNT Gói thầu số 05 (xây dựng): Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Hạ tầng Khu tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành. Liên danh công ty CP đầu tư và xây dựng Hiệp Phong, công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại dịch vụ Đức Anh và Công ty CP xây dựng vận tải 68 trúng thầu với giá 217,598 tỷ đồng (giá gói thầu 219,872 tỷ đồng). Tại gói thầu Liên danh Công ty Thành Nguyên Phát – Khánh Ngọc DK - Hoàng Phú Thái - Việt Ngân trượt thầu do Không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT (nhân sự chủ chốt); Liên danh Nam Nguyên - Thành Tuấn trượt thầu do Không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT (Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự) và Liên danh Công ty TNHH Nga Hải - Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 - Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng HPT - Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn - Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại B&G. Tên liên danh viết tắt là: Liên danh Long Phước trượt thầu do Không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT (nhân sự chủ chốt).

Công ty TNHH xây dựng Hữu Nghị có địa chỉ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ; thành lập năm 2001 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2016 đến nay đã tham gia và trúng 52/87 gói, trượt 30 gói, 4 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 162 tỷ đồng (với 107,066 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Với vài trò độc lập gần 121 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 41 tỷ đồng.

Nhà thầu là khách hàng thường xuyên của một số bên mời thầu như: Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải...

Công ty TNHH MTV Vinh Hưng Thịnh có địa chỉ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai; thành lập năm 2011 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người đại diện pháp luật ông Trần Hữu Vinh.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 9/2016 đến nay đã tham gia và trúng 18/21 gói, trượt 1 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 164,203 tỷ đồng (với 1,1 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 71,439 tỷ đồng, với vai trò liên danh gần 93 tỷ đồng.

Nhà thầu là khách hàng của một số bên mời thầu như Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Thịnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai...