Cathay Pacific bán nhầm vé Việt Nam đi Mỹ hạng thương gia với giá rẻ

Theo nguồn tin trên South China Morning Post, ngày 1/1, website của hãng hàng không Cathay Pacific đã mở bán một số vé hạng nhất và hạng thương gia với mức giá rẻ như hạng phổ thông khiến những người thường xuyên săn vé máy bay xôn xao.

Cụ thể, hãng hàng không này đã bán chặng khứ hồi từ Việt Nam đi Bắc Mỹ hạng thương gia và hạng nhất với giá lần lượt chỉ khoảng 680 USD và 840 USD. Tuy nhiên, sau đó không lâu, mức giá trên đã được rút khỏi website và thay bằng mức giá 4.467 USD và 7.020 USD.

Cathay Pacific bán nhầm vé hạng thương gia với giá rẻ. Ảnh: South China Morning Post.

Hiện, mọi chú ý đang đổ dồn vào việc hãng hàng không Cathay Pacific sẽ giải quyết như thế nào với những trường hợp đã mua được những chiếc vé giá rẻ đó. Hãng này cho biết sẽ đưa ra câu trả lời vào hôm nay, thứ Tư (2/1).

Trên trang Point Me To The Airplane, hành khách Chris Dong tại New York cho biết anh đã mua được một vé hạng nhất từ Đà Nẵng đến sân bay John F Kennedy (New York) với giá chỉ 6.600 đô la Hong Kong (tương đương 842 USD).

Anh Chris Dong nói: "Giảm giá ở vé hạng nhất rất ít xảy ra. Nhiều hãng hàng không đơn giản là không bán vé hạng nhất, hoặc nếu có thì giá của chúng cũng được giữ rất cao, việc giảm giá là rất hiếm".

Theo dự đoán của Chris Dong, Cathay sẽ thể hiện thiện chí bằng cách chấp nhận các vé hạng nhất và thương gia đã trót bán ra với giá rẻ. Điều này sẽ tương đồng với việc họ tỏ thiện chí bằng cách xin lỗi sau vụ rò rỉ dữ liệu của 9,4 triệu khách hàng gần đây.

Trên một trang đánh giá du lịch The Points Guy, hành khách JT Genter cho biết hai vợ chồng ông chỉ chi 2.365 USD cho mỗi vé khứ hồi hạng nhất và thương gia của Cathay. Ông cho rằng đây là cách tuyệt vời để hành khách trải nghiệm dịch vụ cao cấp của hãng bay.

Cathay Pacific là hãng hàng không quốc gia của Hong Kong với tổng hành dinh và điểm trung chuyển chính tại sân bay quốc tế Hong Kong. Năm 2009, hãng được Skytrax bình trọn là hãng hàng không của năm cũng như được công nhận là hãng hàng không 5 sao.

Mùa hè năm ngoái, Hong Kong Airlines cũng mắc một lỗi tương tự và quyết định giữ nguyên hiệu lực với các vé giá rẻ đã trót bán nhầm. Khi đó, hãng bán các vé khứ hồi hạng thương gia từ Los Angeles đến Thượng Hải và Bangkok với giá 4.600 đô la Hong Kong (khoảng 600 USD). Hãng xác nhận giá vé là do lỗi kỹ thuật nhưng quyết định không hủy các vé đã bán, khiến đông đảo hành khách hết lời ca ngợi.