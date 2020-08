Cảng Quảng Ninh của Tập đoàn T&T sắp giao dịch trên UPCoM định giá 610 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, CTCP Cảng Quảng Ninh sẽ giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán của CQN vào ngày 18/8 với giá tham chiếu là 12.200 đồng/cp.



Cụ thể, Cảng Quảng Ninh đăng ký giao dịch hơn 50 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM, tương đương với vốn điều lệ là 500 tỷ đồng. Xét theo mức giá tham chiếu, Cảng Quảng Ninh có định giá 610 tỷ đồng.

Được biết, Cảng Quảng Ninh chính thức chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH MTV sang CTCP từ ngày 22/8/2014 với vốn điều lệ thực góp hơn 500 tỷ đồng. Kể từ thời diểm cổ phần hóa, Công ty vẫn chưa thực hiện tăng vốn.

CQN hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh cảng biển và kinh doanh nông sản. Về hoạt động kinh doanh cảng biển, một số nhóm hàng chính thông qua cảng như nông sản, dăm gỗ, viên gỗ nén, xi măng, sô đa, quặng, sắt thép, hàng thực phẩm …

Tại thời điểm 25/5/2020, cổ đông lớn nhất của Cảng Quảng Ninh là CTCP Tập đoàn T&T với tỷ lệ sở hữu 98%, tương đương với khối lượng nắm giữ hơn 49 triệu cp.

Trong năm 2019, CQN ghi nhận doanh thu thuần tăng 11% những lãi sau thuế lại giảm 12% so với năm 2018. Nguyên nhân là do thay đổi cơ cấu doanh thu mặt hàng bốc xếp dẫn đến chi phí tăng đáng kể trong khi doanh thu cảng biến tăng nhẹ.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm so với năm trước do chưa thu được tiền lãi cổ tức từ Tổng Công ty rau quả Nông sản và chi phí dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng nhiều do biến động giá của cổ phiếu các Công ty mà CQN đầu tư.

Trong quý 1/2020, CQN ghi nhận doanh thu thuần giảm đến 90% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn gần 199 tỷ đồng và lãi sau thuế cũng giảm 71%, xuống còn 2 tỷ đồng.

Theo Công ty, năm 2020 là năm khó khăn với các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, trong đó có CQN do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và dịch tả lợn Châu Phi. Dịch tác động đến nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trong nước bị gián đoạn, cùng với đó là lực cầu đối với nhiều mặt hàng bị giảm sút do đó ảnh hưởng đến lượng hàng thông qua cảng.

Trong năm 2020, CQN dự kiến doanh thu khai thác cảng biển đạt 418 tỷ đồng và và lãi sau thuế đạt 65 tỷ đồng, xấp xỉ so với thực hiện năm 2019. Công ty cũng dự kiến trong năm 2021 sẽ không thực hiện kinh doanh nông sản và sẽ chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh cảng biển.