Bí ẩn bên trong nơi được coi là “mỏ vàng” của thế giới

Johannesburg là một thành phố trù phú, giàu có và lớn nhất ở Nam Phi. Sở hữu những mỏ vàng đồ sộ, Johannesburg được ví như "quê hương" của thứ kim loại quý giá này. Johannesburg từng là một trung tâm khai thác vàng lớn nhất thế giới. Theo đó, từ năm 1886 cho đến 2007, Nam Phi là quốc gia sản xuất và cung cấp vàng lớn nhất thế giới với 79% lượng vàng. Mỏ vàng South Deep (phía tây thành phố Johannesburg) là khu mỏ nằm sâu dưới lòng đất tới hơn 3000 m, trữ lượng tại đây lên tới gần 1.800 tấn vàng. Mỏ vàng này được một công ty sản xuất vàng lớn thứ tư thế giới đầu tư 2,5 tỷ USD cho việc khai thác tại đây. Ước tính, mỗi tấn quặng sản xuất khoảng 5 gam vàng. Tại đây, khoảng 14,2 tấn vàng được đúc mỗi năm. Vàng nung nóng ở nhiệt ộ 1064 độ C chảy vào khuôn đúc. Chúng được tinh chế tới độ tinh khiết là 85 % trong mỏ, trước khi chuyển tới nhà máy tinh chế để xử lý theo tiêu chuẩn của thị trường vàng London. Mỗi thỏi vàng đúc xong có giá trị khoảng 1,15 triệu USD nên an ninh là mối quan tâm hàng đầu. Mỏ vàng South Deep có khoảng 200 nhân viên an ninh với độ bảo mật kiểm soát gắt gao. Ước tính, ngành công nghiệp khai thác vàng 130 năm tuổi đời của Nam Phi đã đóng góp hơn một nửa tổng sản lượng vàng khai thác trên trái đất từ trước đến nay. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này đang trong giai đoạn khó khăn vì công nhân đình công đòi tăng lương, chi phí khai thác gia tăng...Nguồn ảnh: CNBC, Getty Image Video: Thâm nhập mỏ vàng "lậu" ở Hòa Bình. Nguồn: VTV24.

