Cận cảnh biệt thự trên rừng dưới biển của đại gia Đức An

Mới đây, TAND TP HCM đưa ra phán quyết vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản sau ly hôn giữa đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Theo đó, HĐXX tuyên chia đôi giá trị tài sản tranh chấp giữa 2 bên. Ảnh: Dân Việt Đại gia Đức An đang có cuộc sống hạnh phúc với Phan Như Thảo. Cặp đôi hiện sống trong nhà phố hơn 80 m2 tại trung tâm quận 1, TP HCM. Ảnh: Vietnamnet Phan Như Thảo tiết lộ, căn nhà hiện tại từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Ảnh: Vietnamnet Ngoài căn nhà ở TP HCM, vợ chồng đại gia Đức An còn sở hữu nhiều bất động sản ở Đà Lạt, Khánh Hòa. Ảnh: FBNV Từ năm 2017, đại gia Đức An lên kế hoạch xây nhà tại các địa điểm gần thành phố phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình. Đại gia Đức An cho biết đã hoàn thiện 4 công trình tại Lâm Đồng và Khánh Hòa trong vòng 6 năm. Ảnh: FBNV Tại Đà Lạt, vợ chồng Phan Như Thảo hoàn thiện căn biệt rộng 500 m2, trên con dốc dẫn lên đồi thông vào năm 2019. Ảnh: FBNV Ngôi nhà lấy cảm hứng từ phong cách Bắc Âu, với khung thép, tường gỗ và bốn mặt ốp kính. Ảnh: FBNV Căn biệt thự thứ 2 tại Đà Lạt nằm kế bên ngôi nhà thứ nhất. Công trình được thực hiện với ý tưởng tạo ra không gian thoáng đãng, các phòng nối thông. Ảnh: FBNV Đứng một góc trong nhà có thể quan sát được tất cả các góc còn lại. Ảnh: FBNV Nội thất trong biệt thự đẹp độc lạ bởi đại gia Đức An phải bay sang nước ngoài để lựa chọn kỹ lưỡng. Ảnh: FBNV Trong khi biệt thự ở Đà Lạt sang trọng và ấm cúng thì biệt thự tại Khánh Hòa của đại gia Đức An - Phan Như Thảo có kiến trúc như các toà lâu đài mang phong cách châu Âu bên bờ Địa Trung Hải. Ảnh: FBNV Phan Như Thảo cho biết, kế hoạch xây villa này xuất phát từ mong muốn có một ngôi nhà bên bờ biển của cô. Ảnh: FBNV Cách đó không xa, vợ chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An xây thêm khu nghỉ dưỡng với diện tích lớn hơn để đón tiếp bạn bè đến tận hưởng không khí biển. Ảnh: FBNV Công trình vẫn mang tinh thần kiến trúc Địa Trung Hải, các phòng đều hướng biển, tạo thành vòng tròn. Ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Mới đây, TAND TP HCM đưa ra phán quyết vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản sau ly hôn giữa đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Theo đó, HĐXX tuyên chia đôi giá trị tài sản tranh chấp giữa 2 bên. Ảnh: Dân Việt Đại gia Đức An đang có cuộc sống hạnh phúc với Phan Như Thảo. Cặp đôi hiện sống trong nhà phố hơn 80 m2 tại trung tâm quận 1, TP HCM. Ảnh: Vietnamnet Phan Như Thảo tiết lộ, căn nhà hiện tại từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Ảnh: Vietnamnet Ngoài căn nhà ở TP HCM, vợ chồng đại gia Đức An còn sở hữu nhiều bất động sản ở Đà Lạt, Khánh Hòa. Ảnh: FBNV Từ năm 2017, đại gia Đức An lên kế hoạch xây nhà tại các địa điểm gần thành phố phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình. Đại gia Đức An cho biết đã hoàn thiện 4 công trình tại Lâm Đồng và Khánh Hòa trong vòng 6 năm. Ảnh: FBNV Tại Đà Lạt, vợ chồng Phan Như Thảo hoàn thiện căn biệt rộng 500 m2, trên con dốc dẫn lên đồi thông vào năm 2019. Ảnh: FBNV Ngôi nhà lấy cảm hứng từ phong cách Bắc Âu, với khung thép, tường gỗ và bốn mặt ốp kính. Ảnh: FBNV Căn biệt thự thứ 2 tại Đà Lạt nằm kế bên ngôi nhà thứ nhất. Công trình được thực hiện với ý tưởng tạo ra không gian thoáng đãng, các phòng nối thông. Ảnh: FBNV Đứng một góc trong nhà có thể quan sát được tất cả các góc còn lại. Ảnh: FBNV Nội thất trong biệt thự đẹp độc lạ bởi đại gia Đức An phải bay sang nước ngoài để lựa chọn kỹ lưỡng. Ảnh: FBNV Trong khi biệt thự ở Đà Lạt sang trọng và ấm cúng thì biệt thự tại Khánh Hòa của đại gia Đức An - Phan Như Thảo có kiến trúc như các toà lâu đài mang phong cách châu Âu bên bờ Địa Trung Hải. Ảnh: FBNV Phan Như Thảo cho biết, kế hoạch xây villa này xuất phát từ mong muốn có một ngôi nhà bên bờ biển của cô. Ảnh: FBNV Cách đó không xa, vợ chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An xây thêm khu nghỉ dưỡng với diện tích lớn hơn để đón tiếp bạn bè đến tận hưởng không khí biển. Ảnh: FBNV Công trình vẫn mang tinh thần kiến trúc Địa Trung Hải, các phòng đều hướng biển, tạo thành vòng tròn. Ảnh: FBNV Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường