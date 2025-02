4 loại tôm hùm đắt đỏ nức tiếng của Việt Nam

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 1 trùng thời điểm diễn ra kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng xuất khẩu thủy sản cả nước vẫn tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024, đạt trên 774 triệu USD. Ảnh: Znews Đáng chú ý, riêng sản phẩm tôm hùm xuất khẩu sang Trung Quốc đã đạt tới 70 triệu USD, gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: Facebook Tôm hùm là một trong những loại hản sản có giá thành cao, hương vị thơm ngon và bổ dưỡng. Việt Nam có nhiều loại tôm hùm, trong đó tôm hùm bông là đặc sản nổi tiếng hơn cả. Ảnh: Daohaisan Tôm hùm bông có nhiều tại vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa). Vỏ tôm hùm bông màu xanh nước biển pha lá cây. Phần đầu và gai tôm có màu đốm cam. Ảnh: Pasgo Tôm hùm bông có kích thước và trọng lượng khá lớn, từ 1,5 - 1,8kg (nặng nhất có thể đạt 4,5kg), giá từ 1,6 - 2, 5 triệu đồng/kg. Ảnh: DaohaisanTôm hùm baby hay còn gọi tôm hùm xanh có kích thước nhỏ hơn so với các loại tôm hùm khác nhưng thịt dai ngon và săn chắc. Ảnh: Bienhaisan Tôm hùm baby là đặc sản tại đảo Bình Ba (Cam Ranh, Khánh Hòa), giá từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng. Ảnh: Daohaisan Tôm hùm tre cũng là đặc sản của vùng biển Nha Trang - Cam Ranh - Bình Ba. Tôm hùm xuất hiện nhiều nhất từ tháng 1 đến tháng 5. Ảnh: Haisanhoanggia Tôm hùm tre thịt ngon, săn chắc, béo ngậy, bổ dưỡng, giá từ 800.000 - 1,2 triệu đồng/kg. Ảnh: Hieuhaisan Tôm hùm sen (tôm hùm xanh) có kích thước khá lớn, kèm theo chất lượng thịt thơm ngon, có giá trị dinh dưỡng cao, giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/kg. Ảnh: Haisanhoanglong

