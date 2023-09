Khối tài sản đồ sộ của đại gia Đức An và Phan Như Thảo

Mới đây, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy). Ảnh: Internet Tại tòa, đại diện của đại gia Đức An khẳng định, khi siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn với ông An không hề có bất cứ tài sản nào. Ảnh: Dân trí Đại gia Đức An kết hôn với Phan Như Thảo vào năm 2015. Sau khi trở thành vợ của đại gia Đức An, Phan Như Thảo có cuộc sống viên mãn sung túc. Ảnh: FBNV Tại Việt Nam, bất động sản của đại gia Đức An trải dài khắp dải miền Trung đổ về phía Nam. Vợ chồng đại gia Đức An - Phan Như Thảo được mọi người ví “đi mua đất như đi chợ”. Ảnh: FBNV Khi mới kết hôn, đại gia Đức An và Phan Như Thảo sống trong căn nhà 5 tầng ở Quận 1, TP HCM. Căn nhà từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng Phan Như Thảo không bán. Ảnh: Báo đầu tư Từ năm 2016, Đức An bắt tay thực hiện villa trên đồi thông ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Cơ ngơi này rộng 100 m2, nằm trên mảnh đất diện tích 500 m2, có chỗ làm vườn cây và suối nhân tạo. Ảnh: FBNV Phan Như Thảo cho biết, chi phí hoàn thiện ngôi nhà thời điểm đó là 25 tỷ đồng. Hầu hết nội thất đều được doanh nhân Đức An đặt mua từ nước ngoài. Ảnh: FBNV Không lâu sau, vợ chồng đại gia Đức An xây thêm biệt thự khác ngay kế bên. Villa mới mang phong cách tối giản kiểu bắc Âu, sử dụng 100% gỗ nhập khẩu với các mặt ốp kính trong suốt. Ảnh: Saostar Nhà gồm 3 tầng, được thiết kế kiểu quán cà phê kết hợp nhà hàng và nơi lưu trú. Năm 2020, Phan Như Thảo tiết lộ tốn 40 tỷ đồng cho công trình này. Ảnh: FBNV Tại Khánh Hòa, vợ chồng đại gia Đức An sở hữu hai biệt thự nằm cạnh nhau trong làng chài Ninh Phước. Năm 2022, cặp đôi khánh thành biệt thự 800 m2 sát bờ biển theo phong cách Địa Trung Hải. Ảnh: FBNV Một năm sau, khu nghỉ dưỡng gia đình quy mô 4.000 m2 được khánh thành. Ảnh: FBNV Cũng tại Lâm Đồng, đại gia Đức An - Phan Như Thảo có đất gần hồ Tuyền Lâm và thị trấn Đạ M'ri nhưng chưa lên ý tưởng xây dựng. Ảnh: FBNVBiệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

