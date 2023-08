Đại gia Đức An kiện Ngọc Thúy đòi tài sản 288 tỷ giàu cỡ nào?

Theo thông tin từ TAND TP HCM, phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản sau ly hôn giữa ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy) sẽ diễn ra vào ngày 18/8 tới. Ảnh: Giadinh Đại gia Đức An (sinh năm 1962) là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Kinh doanh từ khi còn trẻ, đến nay đại gia Đức An đã tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Ảnh: Phunuso Tài sản ở nước ngoài của đại gia Đức An khiến nhiều người choáng váng. Ông có thu nhập từ việc bán căn nhà tại số 42 Pelican Point, Newport Beach (tương đương khoảng 150 tỷ đồng); 1 bất động sản Huntington Beach (tương đương khoảng 73 tỷ); 1 bất động sản tại California tương đương 42 tỷ đồng. Ngoài ra, ông cũng sở hữu tài sản tại Shadowcast, Newport Beach, California...Ảnh: FBNV Tại Việt Nam, bất động sản của đại gia Đức An trải dài khắp dải miền Trung đổ về phía Nam. Vợ chồng đại gia Đức An - Phan Như Thảo được mọi người ví “đi mua đất như đi chợ”. Ảnh: Internet Khi mới kết hôn, đại gia Đức An và Phan Như Thảo sống trong căn nhà 5 tầng ở Quận 1, TP HCM. Cựu người mẫu chia sẻ, căn nhà này từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Ảnh: Vietnamnet Năm 2019, đại gia Đức An tặng vợ căn biệt thự rộng 100m2 trị giá 25 tỷ đồng tại Đà Lạt, đặt tên là Villa Bồ Câu (theo tên con gái nhỏ). Tiếp đó, ông tặng vợ căn biệt thự gỗ rộng 800m2 được xây dựng trên đồi thông Đà Lạt. Ảnh: Internet Sau đó, doanh nhân Đức An tiếp tục tậu mảnh đất gần 5.000m2 tại Lâm Đồng. Ảnh: FBNV Ngoài ra, vợ chồng đại gia Đức An còn sở hữu 3 căn biệt thự ven biển tại Ninh Thuận, cách nhau 150 - 200 m. Ảnh: FBNV Một căn rộng 580m2, hai căn còn lại diện tích lớn hơn, 1000 m2 và 4000 m2. Ảnh: FBNV Khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 ở vịnh Ninh Phước (Ninh Thuận) của vợ chồng Phan Như Thảo mang kiến trúc Địa Trung Hải với tone trắng, một mặt ốp kính và toàn bộ phòng hướng biển. Ảnh: FBNV Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

Theo thông tin từ TAND TP HCM, phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản sau ly hôn giữa ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy) sẽ diễn ra vào ngày 18/8 tới. Ảnh: Giadinh Đại gia Đức An (sinh năm 1962) là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Kinh doanh từ khi còn trẻ, đến nay đại gia Đức An đã tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Ảnh: Phunuso Tài sản ở nước ngoài của đại gia Đức An khiến nhiều người choáng váng. Ông có thu nhập từ việc bán căn nhà tại số 42 Pelican Point, Newport Beach (tương đương khoảng 150 tỷ đồng); 1 bất động sản Huntington Beach (tương đương khoảng 73 tỷ); 1 bất động sản tại California tương đương 42 tỷ đồng. Ngoài ra, ông cũng sở hữu tài sản tại Shadowcast, Newport Beach, California...Ảnh: FBNV Tại Việt Nam, bất động sản của đại gia Đức An trải dài khắp dải miền Trung đổ về phía Nam. Vợ chồng đại gia Đức An - Phan Như Thảo được mọi người ví “đi mua đất như đi chợ”. Ảnh: Internet Khi mới kết hôn, đại gia Đức An và Phan Như Thảo sống trong căn nhà 5 tầng ở Quận 1, TP HCM. Cựu người mẫu chia sẻ, căn nhà này từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán. Ảnh: Vietnamnet Năm 2019, đại gia Đức An tặng vợ căn biệt thự rộng 100m2 trị giá 25 tỷ đồng tại Đà Lạt, đặt tên là Villa Bồ Câu (theo tên con gái nhỏ). Tiếp đó, ông tặng vợ căn biệt thự gỗ rộng 800m2 được xây dựng trên đồi thông Đà Lạt. Ảnh: Internet Sau đó, doanh nhân Đức An tiếp tục tậu mảnh đất gần 5.000m2 tại Lâm Đồng. Ảnh: FBNV Ngoài ra, vợ chồng đại gia Đức An còn sở hữu 3 căn biệt thự ven biển tại Ninh Thuận, cách nhau 150 - 200 m. Ảnh: FBNV Một căn rộng 580m2, hai căn còn lại diện tích lớn hơn, 1000 m2 và 4000 m2. Ảnh: FBNV Khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 ở vịnh Ninh Phước (Ninh Thuận) của vợ chồng Phan Như Thảo mang kiến trúc Địa Trung Hải với tone trắng, một mặt ốp kính và toàn bộ phòng hướng biển. Ảnh: FBNV Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24