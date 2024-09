BRVT: Năng lực nhà thầu Minh Phúc Lộc trước gánh nặng tài chính?

Năng lực nhà thầu

Ngày 27/8/2024, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt Quyết định 385/QĐ-PKTHT, công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói Xây dựng và thiết bị thuộc dự án Xây nhà đa năng trường THCS Bông Trang, xã Bông Trang. Duy nhất Công ty TNHH xây dựng Minh Phúc Lộc dự thầu và trúng với giá 8,510 tỷ đồng (giá gói thầu 8,653 tỷ đồng).

Ngày 23/7/2024, bà Lê Thị Trang Đài - chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đã ban hành Quyết định 5294/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án. Tại Quyết định này UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư.

Theo đó dự án được đầu tư với tổng diện tích sàn khoảng 760m2 với các hạng mục như: Sân cầu lông; kho vật dụng; nhà vệ sinh nam/nữ; phòng thay quần áo; sân khấu; sảnh vào; trang thiết bị.

Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Toàn Phát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Công ty TNHH xây dựng Minh Phúc Lộc có địa chỉ tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh BRVT; thành lập tháng 10/2015 với loại hình công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật Bùi Thị Xuân Viên; Từ tháng 11/2017 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 71/91 gói, trượt 17 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn hơn 590 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập gần 497 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 93,272 tỷ đồng. Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 88%; Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 99.81%. Đã từng đấu với 26 nhà thầu trong 39 gói, thắng 19 gói, thua 17 gói, 3 gói chưa có kết quả; liên danh với 3 nhà thầu thắng 9/9 gói.

Trước khi trúng gói thầu nêu trên, Công ty TNHH xây dựng Minh Phúc Lộc cũng được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc đã phê duyệt Quyết định 208/QĐ-PGDĐT, công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói xây dựng thiết bị thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn 01 thị trấn và 6 xã còn lại thuộc huyện Xuyên Mộc năm 2024. Công ty TNHH xây dựng Minh Phúc Lộc dự thầu và trúng với giá 10,758 tỷ đồng, thực hiện 180 ngày (giá dự toán gói thầu 11,080 tỷ đồng)

Nhà thầu thường xuyên của Phòng Kinh tế và Hạ tầng Xuyên Mộc

Từ tháng 9/2020 đến 27/8/2024 Công ty TNHH xây dựng Minh Phúc Lộc được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc công bố trúng 26 gói thầu. Riêng năm 2023 trúng 13 gói xây dựng; từ đầu năm 2024 đến nay đã được công bố trúng 7 gói thầu, cụ thể:

Gói thầu xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường tổ 8 ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang. Duy nhất dự thầu và trúng thầu với giá 12,77 tỷ đồng (giá gói thầu 12,9 tỷ đồng)- được phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-PKTHT ngày 23/2/2024;

Gói thầu xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, hệ thống mương thoát nước các ấp: Trang Định, Trang Trí và đường vào trường THCS Bông Trang, xã Bông Trang. Dự thầu và trúng thầu với giá 9,395 tỷ đồng (giá gói thầu 9,588 tỷ đồng)- được phê duyệt tại Quyết định số 79/QĐ-PKTHT ngày 28/3/2024;

Gói thầu xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, hệ thống mương thoát nước các ấp: Trang Hoàng, Trang Trí, xã Bông Trang. Duy nhất dự thầu và trúng thầu với giá 12,892 tỷ đồng (giá gói thầu 13,175 tỷ đồng)- được phê duyệt tại Quyết định số 171/QĐ-PKTHT ngày 5/4/2024;

Gói thầu xây dựng và Thiết bị thuộc dự án Trồng cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan và lắp dựng dụng cụ TDTT tại xã Hòa Hiệp. Công ty TNHH xây dựng dự thầu và trúng với giá 8,851 tỷ đồng (giá gói thầu 6,992 tỷ đồng) - được phê duyệt tại Quyết định 241/QĐ-PKTHT ngày 10/5/2024;

Gói thầu xây dựng và Thiết bị thuộc dự án Xây mới 3 nhà văn hóa ấp Trang Định, Trang Hoàng, Trang Trí xã Bông Trang. Công ty TNHH xây dựng dự thầu và trúng với giá 8,78 tỷ đồng (giá gói thầu 8.944 tỷ đồng) - được phê duyệt tại Quyết định 321/QĐ-PKTHT ngày 9/7/2024;..,

Năm 2023 nhà thầu được công bố trúng 13 gói thầu với tổng giá trị gần 126 tỷ đồng đều do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư.

Một phần văn bản trả lời của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc

Trước vấn đề chỉ 1 nhà thầu liên tục trúng các gói thầu, thậm chí 1 ngày được công bố trúng liền 2 gói do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư, ông Huỳnh Phi Khánh - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ Tầng cho biết: “Tất cả các gói thầu do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư đều được đấu thầu qua mạng theo đúng các quy định hiện hành, việc Công ty TNHH xây dựng Minh Phúc Lộc được công bố trúng liền 2 gói thầu trong vòng 1 ngày vẫn đảm bảo đúng quy định hiện hành. Công ty TNHH xây dựng Minh Phú Lộc có E-HSDT đáp ứng đầy đủ các quy định về năng lực kinh nghiệm, nhân sự, thiết bị theo yêu cầu của E-HSMT được duyệt nên được phê duyệt trúng thầu. Ông Khánh cũng khẳng định các công trình do Công ty TNHH xây dựng Minh Phúc Lộc thi công hiện vẫn đang đảm bảo đúng tiến độ mà chủ đầu tư đưa ra....”