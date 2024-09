BRVT: Gói thầu hơn 1,5 tỷ đồng tại Long Điền về tay ai?

Thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, Dự án Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường GTNT trên địa bàn ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có tổng mức đầu tư 1.723.983.072 đồng. Dự án được UBND huyện Long Điền phê duyệt tại Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 6/6/2024, sử dụng ngân sách huyện (nông thôn mới).



Gói thầu xây lắp có giá 1.502.808.707 đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 30/8. Nguồn: MSC

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 30/8, gói thầu có 2 nhà thầu tham gia:

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thương mại Hoàng Thịnh - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Kim Hoa dự thầu với giá 1.403.500.624 đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vista dự thầu với giá 968.040.680 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thương mại Hoàng Thịnh (địa chỉ tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); bà Nguyễn Thị Ngọc Hải là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 5/8/2024; đã tham gia 2 gói thầu, trúng 1 gói, 1 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu trên 2,1 tỷ đồng.

Ngày 27/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền đã phê duyệt liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thương mại Hoàng Thịnh - Công ty CP Đầu tư năng lượng Vũ Sơn trúng gói thầu, thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường GTNT trên địa bàn KP Hải Lộc, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền với giá 2.107.518.007 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây Dựng Kim Hoa (địa chỉ tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thành lập năm 2021; bà Phạm Thị Hoa là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 13/7/2022; đã tham gia 28 gói thầu, trúng 6 gói, 4 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 55,6 tỷ đồng (có trên 42,3 tỷ đồng trúng trong vai trò độc lập).

Nguồn: MSC

Ngày 2/8/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Kim Hoa trúng gói thầu, thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường GTNT trên địa bàn ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền với giá 1.959.675.679 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vista bị loại với lý do “không đáp ứng về tính hợp lệ; đồng thời nhà thầu không đáp ứng do không trả lời yêu cầu làm rõ E-HSDT”.

Bên cạnh đó công ty còn trúng các gói thầu:

Gói thầu xây lắp và thiết bị, thuộc Dự án Hệ thống điện chiếu sáng trên đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Đức; liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Kim Hoa – Công ty TNHH Dịch vụ đo đạc bản đồ và Xây dựng An Phúc Thịnh trúng thầu với giá 13.318.888.888 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Gói thầu xây lắp và thiết bị, thuộc Dự án Hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn xã Bình Ba, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Đức; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Kim Hoa trúng thầu với giá 3.799.999.999 đồng, thực hiện trong 60 ngày…

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vista (địa chỉ tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2016; ông Lê Xuân Long là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 11/7/2016; đã tham gia 116 gói thầu, trúng 49 gói, 26 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 963,7 tỷ đồng (có trên 57,9 tỷ đồng là các gói trúng độc lập, hơn 688 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Riêng trong ngày 22/8/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền đã phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vista trúng 3 gói thầu xây lắp:

Ngày 22/8/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền đã phê duyệt Quyết định số 280/QĐ-BQLDA Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vista trúng thầu với giá 1.328.083.850 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu - thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường GTNT trên địa bàn ấp An Phước, giáp ranh thị trấn Long Điền, xã An Ngãi, huyện Long Điền; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền đã phê duyệt Quyết định số 280/QĐ-BQLDA ngày 22/8/2024 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vista trúng thầu với giá 1.328.083.850 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường GTNT trên địa bàn ấp An Thạnh, khu vực giáp ranh ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền đã phê duyệt Quyết định số 279/QĐ-BQLDA Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vista trúng thầu với giá 1.271.078.960 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Gói thầu - thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường GTNT trên địa bàn ấp Phước Trung, giáp khu vực ấp Phước Bình, xã Tam Phước; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới huyện Long Điền đã phê duyệt Quyết định số 278/QĐ-BQLDA Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vista trúng thầu với giá 1.539.320.779 đồng thực hiện trong 60 ngày…