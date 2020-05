Bóc trần loạt dự án địa ốc rao bán “chui” ở Bình Dương

Ngày 12/5, trả lời báo chí, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn hiện đang có một số dự án chưa hoàn thiện pháp lý.



Cụ thể, là dự án chung cư Minh Quốc Plaza tọa lạc tại mặt tiền đường Mỹ Phước - Tân Vạn, sát ngã 3 Đại Đăng thuộc phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư.

Minh Quốc Plaza được giới thiệu có diện tích 5.612,8 m2 (mật độ xây dựng 44,3%); với 1 block, 2 tầng hầm và 23 tầng nổi. Tòa nhà sẽ được bố trí các khu thương mại, dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng và giáo dục tại tầng 1, tầng 2 và tầng 3.

Dự án này có tổng cộng 414 căn hộ với thiết kế từ 2-3 phòng ngủ, có diện tích dao động từ 62 m2-96 m2.

Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, dự án này mới được chấp thuận đầu tư, có quy hoạch 1/500, thẩm định thiết kế cơ sở nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng công trình. Sở này cũng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Phối cảnh chung cư Minh Quốc Plaza.

Tiếp đó, là dự án khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo) do Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch 1/500, đây là một khu nhà ở thương mại được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ phục vụ nhu cầu về nhà ở cho người dân, công nhân lao động, cán bộ, công nhân viên, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Giáo và các khu vực lân cận.

Dự án có quy mô dân số khoảng 2.173 người với các chỉ tiêu đất ở 25,0m2/người, đất giáo dục 0,92m2/người, đất cây xanh 2,28m2/người, đất hạ tầng kỹ thuật 3,14m2/người, đất giao thông 16,91m2/người…

Giống như dự án Minh Quốc Plaza, Sở Xây dựng Bình Dương cũng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật tại dự án khu nhà ở Phương Trường An 5.

Phối cảnh dự án khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa.

Nhiều dự án địa ốc khác ở Bình Dương cũng chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng vẫn được rao bán rầm rộ còn có: Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng, Thịnh Gia Tower, Ruby Castle, khu nhà ở Nam Tân Uyên.

Dự án khu nhà ở Nam An Bàu Bàng (tên thương mại là dự án Nam An New City) chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. (Ảnh: NNVN).



Trong đó, dự án khu nhà ở Nam An Bàu Bàng (tên thương mại là dự án Nam An New City) do Công ty TNHH Nam An Bàu Bàng làm chủ đầu tư. Dự án Thịnh Gia Tower do Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền (Ruby Land) làm chủ đầu tư, cùng Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị mới Thủ Thiêm phụ trách phân phối dự án.

Với dự án Ruby Castle ở Phường Thuận Giao (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Ngọc Điền.

Riêng khu nhà ở Nam Tân Uyên do Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư chưa được cấp giấy phép xây dựng. Hiện, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật cho dự án này.

Ngoài ra, còn có dự án khu nhà ở Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land (Thuận Phát Land) làm chủ đầu tư chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng hạ tầng, chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

Thậm chí, Thuận Phát Land cũng chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với với tên gọi dự án là khu đô thị Thăng Long-Thăng Long Risedence.