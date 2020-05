Rao bán nhà tiền tỷ giữa SG, Midu lộ khối tài sản “khủng”

Mới đây, trên trang cá nhân Midu rao bán một ngôi nhà do cô làm chủ ở quận Bình Thạnh, TP. HCM. Theo Midu, căn nhà có vị trí thuận lợi, được rao bán với giá hơn 2 tỷ đồng. Căn nhà của Midu gồm 1 trệt, 1 lửng, với tổng diện tích sử dụng khoảng 70 m2. Trong phần trả lời câu hỏi của mọi người, Midu còn để lộ thông tin cô dành nhiều quan tâm tới bất động sản. Ngoài căn nhà rao bán, Midu cho hay cô cũng có đất ở Bãi Dài Cam Ranh và đất ở Đà Lạt. Midu là một trong những hot girl đời đầu đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, từ dạy học đến tham gia nghệ thuật, làm kinh doanh. Năm 2016, diễn viên Midu ra mắt thương hiệu thời trang riêng do chính cô thiết kế. Hiện tại, hot girl đã mở thêm 2 chi nhánh khác tại TP HCM. Ngoài thời trang, Midu còn cho ra mắt khu ăn chơi mua sắm kết hợp ẩm thực thời trang đầu tiên tại TP HCM với số tiền đầu tư lên đến 15 tỷ đồng. Tháng 3/2017, Midu chia sẻ việc mua một lúc 3 căn hộ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Tháng 7/2018, Midu chia sẻ loạt ảnh nội thất của một căn hộ mới toanh vừa hoàn thành với mục đích cho thuê. Midu cho biết, đây không phải căn nhà đầu tiên cô sở hữu, nhưng do cô nhận từ lúc làm thô đến khi hoàn thành đều một tay chăm sóc, nâng niu nên rất có cảm tình.Căn hộ của Midu nhìn thẳng xuống hồ bơi và view sống Bến Nghé. Ngoài bất động sản, Midu còn mua những chiếc xế sang có giá hàng tỷ đồng. Năm 2016, Midu được bắt gặp khi tự lái chiếc xe sang Audi A4 tới giám sát một công trình xây dựng. Chiếc xe có giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Midu còn tiếp tục tậu xe mới có giá hơn 2 tỷ đồng với biển số "khủng" "05...50" được cô khéo léo che đi một chữ số khi đăng tải. Chưa hết, hot girl cũng là một tín đồ hàng hiệu có tiếng trong showbiz Việt. Trên mạng xã hội, thỉnh thoảng Midu chia sẻ bộ sưu tập túi hàng hiệu của các hãng danh tiếng như Dior, Louis Vuitton...Nguồn ảnh: FBNV. Video: Midu và Linh Ngọc Đàm lên tiếng về scandal sống hai mặt, chơi xấu nhau. Nguồn: Youtube.

