Bình Dương: Gói xây lắp hơn 2 tỷ tại phường An Tây về tay ai?

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, Dự án Xây dựng mương thoát nước, đường An Tây 045 (Xẻo Cụt), xã An Tây, được UBND TX. Bến Cát phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 12/4/2024, có tổng mức đầu tư 2,57 tỷ đồng.



Gói thầu xây lắp, có giá 2.230.640.780 đồng, do Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Phước Tấn mời thầu; UBND xã An Tây (nay là UBND phường An Tây) chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu...

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 18/6. Nguồn: MSC

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 18/6, gói thầu - chỉ duy nhất liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long - Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Đô Thành dự thầu với giá 2.228.102.770 đồng (sau điều chỉnh giảm còn 2.183.540.715 đồng).

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long (địa chỉ khu phố 2, phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2005 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; ông Đỗ Anh Long là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 3/2/2015 đến nay đã tham gia 42 gói thầu, trong đó trúng 36 gói, 4 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 68,5 tỷ đồng (có hơn 42,3 tỷ đồng trúng độc lập, trên 451 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ xây dựng Greencom…

Công ty đã trúng các gói thầu:

Xây dựng hệ thống thoát nước, đường ĐX-027 GĐ1, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, của UBND phường Phú Mỹ, có giá 1.593.814.558 đồng, thực hiện trong 90 ngày;

Xây dựng hệ thống thoát nước GL ĐX 091, Tổ 41, Khu phố 5, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, của UBND phường Hiệp An, có giá 1.475.362.541 đồng, thực hiện trong 120 ngày;

Xây dựng hệ thống thoát nước, Hẻm 3, Tổ 5, Khu phố 7, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, của UBND phường Phú Hòa, có giá 1.542.533.842 đồng, thực hiện trong 90 ngày;

Nâng cấp BTXM, đường nhánh ĐX065, Khu phố 7, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tại UBND phường Định Hòa, có giá 451.370.000 đồng…

Tại gói thầu thi công xây dựng thuộc KHLCNT Nạo vét, gia cố, đắp bờ rạch Nhảy (đoạn giáp đường Tổ 4 đến giáp sông Sài Gòn) của Phòng Quản lý đô thị TP Thủ Dầu Một, liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long - Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Đô Thành trúng với giá 1.940.138.430 đồng, thực hiện trong 120 ngày.

Nguồn: MSC

Liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long - Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Đô Thành còn trúng gói thầu cải tạo, sửa chữa Trường Mầm non Tuổi Xanh, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thủ Dầu Một, có giá 1.619.754.931 đồng…



Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long đang dự thầu tại Dự án Xây dựng hoa viên, Thửa đất số 2039, Tờ bản đồ số 17-5 (Bến Chành - Giai đoạn 2), Khu phố 2, của UBND phường Tân An, có giá 1.618.212.434 đồng.

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Đô Thành (địa chỉ tại đường Phạm Ngọc Thạch, Khu Phố 5, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2015 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; ông Đỗ Nguyễn Anh Khoa là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham gia 9 gói thầu, trong đó trúng 7 gói, trượt 1 gói, 1 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 8 tỷ đồng (trúng độc lập hơn 3,1 tỷ đồng).

Đơn vị trúng gói thầu thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, thuộc Dự án Xây mới Văn phòng Khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa, của UBND phường Chánh Phú Hòa, có giá 1.400.313.140 đồng, thực hiện trong 90 ngày…