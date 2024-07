Bình Dương chi gần 78 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường 30-4

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, gói thầu Xây dựng (Bao gồm: giao thông; thoát nước; hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông; di dời lưới điện; đường dây trung thế và trạm biến áp 1x25KVA cấp nguồn hệ thống chiếu sáng; thiết bị; đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công và dự phòng) có giá hơn 77,977 tỷ đồng đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng; dự kiến mở thầu ngày 16/7; Phương thức “Một giai đoạn một túi hồ sơ”; hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện trong 240 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu trên thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường 30-4, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với tổng mức đầu tư 537,591 tỷ đồng. Dự án do UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt theo Quyết định 355/QĐ-UBND ngày 05/02/2021. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Dĩ An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ mời thầu; nguồn vốn sử dụng ngân sách tỉnh hỗ trợ.