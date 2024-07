Nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Khánh Vân

Khánh Vân sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng hoàn hảo 83-60-90 cm. Nàng hậu được đánh giá cao bởi vóc dáng mảnh mai, săn chắc. Bước đột phá trong sự nghiệp của Nguyễn Trần Khánh Vân chính là thời điểm năm 2019 khi cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trở thành người kế nhiệm của H'Hen Niê. Năm 2020, Hoa hậu Khánh Vân bùng nổ truyền thông trong nước khi tham gia chinh chiến Miss Universe diễn ra tại Mỹ. Cô là người đẹp nhận được lượng phiếu bình chọn áp đảo, khủng nhất lịch sử cuộc thi. Thành tích này giúp Hoa hậu Khánh Vân lọt thẳng top 21 chung cuộc. Gương mặt của Hoa hậu Khánh Vân mang nét đẹp hài hòa, với đôi mắt to tròn long lanh, bờ môi cong đầy đặn và nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt, điểm nhấn trên gương mặt cô chính là chiếc mũi cao thanh tú, giúp tôn lên đường nét thanh tú và sự sắc sảo, cuốn hút. Nhan sắc của cô ngày càng quyến rũ và sắc sảo so với thời mới đăng quang. Mỹ nhân sinh năm 1995 cũng thường xuyên gây ấn tượng nhờ phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động và khoe khéo được hình thể nuột nà. Với làn da trắng, tỷ lệ hình thể chuẩn mực cùng chiều cao 1m75, Khánh Vân không khó để chinh phục được những phong cách, xu hướng thời trang mới trong làng mốt. Ở tuổi 29, Khánh Vân thành công, đắt show sự kiện, thời trang, game show. Người đẹp liên tục được các nhà thiết kế trong nước giao diễn vị trí first face, vedette. Khánh Vân còn mở một trung tâm đào tạo người mẫu mang tên cô. Ngoài ra, cô cũng là "tay chơi" hàng hiệu nổi tiếng của showbiz Việt. Khánh Vân là một trong số những hoa hậu giữ được sức hút và có lượng fan đông đảo sau nhiều năm đăng quang. Ảnh: FBNVXem video "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FBNV

