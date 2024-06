Bình Dương: Công ty Mai Sơn dự 4 gói xây lắp tại Bắc Tân Uyên

Tham gia 4 gói thầu tại Bắc Tân Uyên



Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Lạc An 01, Lạc An 07, Lạc An 34, Lạc An 40, Lạc An 57 (Giai đoạn 1), có tổng mức đầu tư hơn 10.415.235.751 đồng. Dự án được UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt tại Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 8/9/2023.

Gói thầu thi công xây dựng, do Công ty TNHH Tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh mời thầu, sử dụng ngân sách huyện. Gói thầu có giá 7.869.682.841 đồng; Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn dự thầu với giá 7.832.695.335 đồng.

Tại, Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Bình 34, Tân Bình 55, có tổng mức đầu tư 9.214.480.951 đồng, được UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt tại Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 8/9/2023.

Được biết, Gói thầu thi công xây dựng có giá 6.798.087.412 đồng, thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Bình 34, Tân Bình 55; Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn dự thầu với giá 6.740.639.445 đồng.



Tại Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Thành 14, Tân Thành 53, Tân Thành 57, Tân Thành 59, có tổng mức đầu tư 10.499.355.772 đồng. Dự án được UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt tại Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 8/9/2023.

Theo Biên bản mở thầu ngày 14/6, gói thầu thi công xây dựng có giá 8.101.801.416 đồng; Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn dự thầu với giá 7.938.888.157 đồng;

Tại Dự án Nâng cấp, mở rộng BTXM đường Tân Thành 17, Tân Thành 26, Tân Thành 42, Tân Thành 52, Tân Thành 56, gói thầu thi công xây dựng có giá 9.277.040.764 đồng, do Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ mời thầu; Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn dự thầu với giá 9.147.208.916 đồng.

Thường xuyên trúng thầu tại phường Vĩnh Tân

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn (địa chỉ tại khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2009; lĩnh vực kinh doanh là xây lắp; ông Mai Hoàng Sơn là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2016 đến nay, công ty đã tham gia 87 gói thầu, trong đó trúng 74 gói, trượt 8 gói, 5 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 271 tỷ đồng (có hơn 265,9 tỷ đồng trúng độc lập).

Công ty thường trúng thầu tại UBND TP. Tân Uyên, UBND phường Vĩnh Tân (TP. Tân Uyên), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thủ Dầu Một…

Trong đó, năm 2023, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn đã trúng các gói thầu, tại UBND phường Vĩnh Tân:

Ngày 10/3/2023, UBND phường Vĩnh Tân đã phê duyệt Quyết định số 313/QĐ-UBND, theo đó Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn trúng gói thầu thi công xây lắp, thuộc Dự án Nâng cấp BTXM đường Vĩnh Tân 28, đoạn từ nhà ông Diệu đến giáp Nghĩa trang Khu phố 2, phường Vĩnh Tân, có giá 1.223.026.612 đồng, thực hiện trong 90 ngày.

Gói thầu thi công xây lắp, thuộc KHLCNT sửa chữa các văn phòng khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, thuộc phường Vĩnh Tân; ngày 7/8/2023, UBND phường Vĩnh Tân đã phê duyệt Quyết định số 449/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn trúng thầu với giá 689.913.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Ngày 16/11/2023, UBND phường Vĩnh Tân đã phê duyệt Quyết định số 919/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn trúng gói thầu - thuộc Dự án Xây dựng mới hàng rào bao quanh Nghĩa trang nhân dân phường Vĩnh Tân, có giá 6.435.936.000 đồng, thực hiện trong 180 ngày.

Ngày 22/11/2023, UBND phường Vĩnh Tân đã phê duyệt Quyết định số 946/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn trúng gói thầu - thuộc Dự án Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường từ ĐH 410 đến Công ty Tuấn Linh, Khu phố 6, phường Vĩnh Tân, có giá 6.616.941.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày.

Tại UBND TP. Tân Uyên, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn trúng các gói thầu:

Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường giao thông nội đồng, khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh, có giá 9.513.382.000 đồng;

Thi công xây lắp công trình duy tu, sửa chữa các tuyến đường ĐT 742, ĐT 746, ĐT 747a, đoạn qua địa bàn TP. Tân Uyên, có giá 8.337.891.730 đồng, thực hiện trong 180 ngày;

Duy tu dặm vá các tuyến đường Trần Công An (ĐH 401), Võ Thị Sáu (ĐH 402), ĐH 404, Nguyễn Tri Phương (ĐH 407), Vĩnh Lợi (ĐH 409), ĐH 410, Trịnh Hoài Đức (ĐH 418), Nguyễn Hữu Cảnh (ĐH 420), Nguyễn Khuyến (ĐH 423), đường Cầu Bạch Đằng, duy tu, sửa chữa chân mái ta luy cầu Bạch Đằng, trên địa bàn TP. Tân Uyên, có giá 2.411.569.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày…

Ngoài ra, tại Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư Phú Mỹ (Khu 1), của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thủ Dầu Một; theo đó liên danh Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Mai Sơn và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thương mại Minh Anh trúng thầu với giá 5.443.148.415 đồng, thực hiện trong 180 ngày…